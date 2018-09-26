Британская компания заинтересовалась строительством оффшорной электростанции в Украине

0 комментировать
Touchstone интересуется строительством ветро-солнечной электростанции
Фото: Pixabay

Touchstone интересуется строительством ветро-солнечной электростанции

Британская компания Touchstone Capital Group Holdings Ltd интересуется проектом строительства оффшорной комбинированной ветро-солнечной электростанции в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам встречи профильных специалистов ведомства с делегацией компании.

"На встрече представителями компании был презентован уникальный не только для Украины, но и для ближайших соседних стран проект оффшорной комбинированной ветро-солнечной электростанции гигаватного класса мощности. Его дополнительным преимуществом является наличие собственных балансирующих мощностей, что позволит обеспечить более равномерный график производства электроэнергии. Проект также предусматривает использование существенной (более 30%) доли комплектующих украинского производства", - говорится в сообщении.

Было решено в сжатые сроки провести расчеты и моделирование возможных путей интеграции новых генерирующих мощностей в объединенную электроэнергетическую систему Украины.

В свою очередь, заместитель директора – операционный директор Укрэнерго отметил, что 70-80% проектов в возобновляемой энергетике реализуется в южном регионе Украины – Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях, которые являются энергопрофицитными и одновременно испытывают недостачу маневренных мощностей.

Touchstone Capital Group занимается управлением имуществом, развитием проектов в сфере возобновляемой энергетики. Группа оперирует средствами китайских и других международных инвесторов.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове