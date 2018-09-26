Британская компания заинтересовалась строительством оффшорной электростанции в Украине

Британская компания Touchstone Capital Group Holdings Ltd интересуется проектом строительства оффшорной комбинированной ветро-солнечной электростанции в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам встречи профильных специалистов ведомства с делегацией компании.

"На встрече представителями компании был презентован уникальный не только для Украины, но и для ближайших соседних стран проект оффшорной комбинированной ветро-солнечной электростанции гигаватного класса мощности. Его дополнительным преимуществом является наличие собственных балансирующих мощностей, что позволит обеспечить более равномерный график производства электроэнергии. Проект также предусматривает использование существенной (более 30%) доли комплектующих украинского производства", - говорится в сообщении.

Было решено в сжатые сроки провести расчеты и моделирование возможных путей интеграции новых генерирующих мощностей в объединенную электроэнергетическую систему Украины.

В свою очередь, заместитель директора – операционный директор Укрэнерго отметил, что 70-80% проектов в возобновляемой энергетике реализуется в южном регионе Украины – Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях, которые являются энергопрофицитными и одновременно испытывают недостачу маневренных мощностей.

Touchstone Capital Group занимается управлением имуществом, развитием проектов в сфере возобновляемой энергетики. Группа оперирует средствами китайских и других международных инвесторов.