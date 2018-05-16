Британская компания остановила добычу газа на украинском месторождении

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Британская Cadogan вынуждена остановить добычу на одном из месторождений в Украине

Британская Cadogan вынуждена остановить добычу на одном из месторождений в Украине

Британская компания Cadogan Petroleum вынуждена остановить добычу на Черемховско-Ступковском месторождении из-за непродления спецразрешения на него Государственной службой геологии и недр Украины.

Об этом компания сообщила на Лондонской фондовой бирже, передает агентство Интерфакс-Украина.

Держателем лицензии на это месторождение являлась львовская компания Захидгазинвест, акционерами которой являются Cadogan (15%), итальянская Eni (50%) и Национальная акционерная компания Надра Украины (35%). Спецразрешение необходимо было продлить до 14 мая.

"Захидгазинвест считает, что Госгеонедр действовала без соблюдения законодательства, компания оценивает все возможные варианты, включая подачу судебного иска", - говорится в сообщении.

В Cadogan отмечают, что потери из-за остановки месторождения, из расчета на долю компании в проекте, составляют 5 баррелей нефтяного эквивалента (boepd) в сутки.

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