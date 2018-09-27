Британская компания начала бурение новой нефтегазовой скважины в Украине

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum приступила к бурению новой скважины Вовче-2 на Битлянской нефтегазовой площади во Львовской области.

Об этом компания сообщила на сайте Лондонской фондовой биржи, передает Интерфакс-Украина.

В Cadogan отметили, что Вовче-2 будет скважиной небольшой глубины, ее бурение займет около 20 дней. Объект нацелен на исследование потенциала Битлянской площади, являющейся спутником более старого нефтяного месторождения.

В ноябре компания рассчитывает также приступить к бурению скважины Блаж-10 глубиной 3,5 км на Монастырецком месторождении. Буровые работы по этому объекту продляться около трех месяцев.

После окончания обоих объектов Cadogan сможет конвертировать лицензии по Битлянской площади и Монастырецкому месторождению с исследовательно-промышленных в промышленные.

Cadogan занимается разработкой месторождений в Восточной и Западной Украине, в частности, Дебеславецкого и Черемхивского месторождений. В 2017 году сократила общие убытки в 3,1 раза ($4,6 млн) – до $2,2 млн.