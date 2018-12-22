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Bravo Airways закрыла свой последний рейс из Украины в Польшу

Сегодня, 11:40
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Компания Bravo Airways закрыла рейсы в Люблин из Херсона, Харькова и Киева

Фото Bravo Airways

Авиакомпания Bravo Airways закрыла рейс Херсон - Люблин (Польша). Об этом сообщает агентство Українські Новини со ссылкой на директора аэропорта Херсон Виталия Кучерука.

"Рейс из Херсона в Люблин был очень востребован пассажирами. Достаточно сказать, что за несколько месяцев работы заполняемость самолетов выросла втрое – с 20% до более 60%. Но компания, которая обслуживала перелет, явно переоценила свои силы – у нее не хватило самолетов, и от этого рейса она отказалась. Да еще осталась должна за услуги Люблинского аэропорта", - сказал Кучерук.

По его словам, в 2019 году представители аэропорта планируют возобновить рейс с помощью другой авиакомпании.

Bravo Airways открыла рейс Херсон – Люблин в июне 2018-го.

Ранее в этом году Bravo Airways закрыла уже два рейса в Люблин - из Киева и Харькова. 

С 15 июня компания начала летать в Люблин сразу из двух украинских городов - Киева и Херсона, а с 18 июня - и из Харькова. Полеты по маршруту Харьков-Люблин были приостановлены несколько недель спустя, а из Киева - в августе.

Авиакомпания Bravo Airways - украинская чартерная авиакомпания, основана 2 апреля 2012 года. Авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки.

Теги:   Люблин Bravo Airways Закрытие Авиакомпания Отмена Херсон Авиарейсы

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