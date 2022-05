Летающие «глаза и уши» Вооруженных сил Украины: разговор с Константином Ладуренко, владельцем компании 30 мая, 10:00 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською depositphotos

В военное время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) действительно становятся «глазами и ушами» на территории боевых действий и помогают нашим военным получать высокоточные разведданные. Благодаря им можно вести наблюдение за окружающей территорией и передавать данные между командирами и развернутыми силами.

Более того, дроны также идентифицируют и отслеживают цели, которые необходимо уничтожить. При этом беспилотные летательные аппараты способны достаточно долго находиться в воздухе даже дольше, чем пилотируемые самолеты. И, конечно, с помощью таких летающих роботов можно существенно избежать потерь и техники: пилоты самолетов не погибают, а самолеты не сбивают.

Поэтому компания Fly Technology с первых дней войны активно поддерживает Вооруженные силы Украины. На эту тему мы и пообщались с Константином Николаевичем Ладуренко — владельцем компании Fly Technology.

Константин Ладуренко, владелец компании Fly Technology

Действенная помощь

Даже в это сложное для Украины время компания полноценно работает, своевременно выплачивает своим работникам заработную плату и платит государственные налоги. Благодаря поддержке благотворительных фондов в сервисном центре Fly Technology бесплатно ремонтируют дроны для армии и Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Более того, компания организовала не только профессиональное обучение для военных, но и обучает инструкторов по ускоренным программам. А те, в свою очередь, учат военных. Такой алгоритм был оперативно разработан из-за большой потребности в обучении и нехватке пилотов в рядах ВСУ.

При этом Fly Technology по-прежнему завозит всю продукцию официально с уплатой всех импортных налогов. Следует отметить, что цены на эти товары ниже, чем те, по которым волонтеры закупают необходимое снаряжение в Европе.

— Константин Николаевич, в эти военные времена беспилотные аппараты стали полноправной составляющей боевых действий. Как Fly Technology, специализирующаяся на импорте дронов в Украину, влияет на успешное ведение военных действий?

— Успешное продвижение ВСУ и освобождение захваченных территорий наиболее эффективно при слаженной работе артиллерии и аэроразведки дронами и БПЛА. Фактически дроны — это «глаза» ВСУ, позволяющие на многие километры идентифицировать войска и технику оккупантов и оперативно наносить удары. Ключевая проблема сегодня — это дефицит дронов и их снабжения. Именно наш успех в решении этих вопросов может быть наиболее полезен сегодня для страны.

— Сейчас намного сложнее организовать поставки всей вашей продукции. Что для вашей компании является наиболее приоритетной задачей?

— Да, сегодняшняя логистика и поставка полностью изменилась по понятным причинам. Мы, как эксклюзивный импортер дронов Autel Robotics в Украину, уже более семи лет ведем полностью легальный открытый бизнес и завозим всю технику официально. Война не изменила этот принцип. А наши условия позволяют снабжать дронами все отрасли и рядовых клиентов по более низким ценам, чем при заказе в Европе или Азии. В последние недели поставки налаживаются и уже в ближайшее время сможем обеспечить спрос среди всех отраслей.

Врезка. Autel Robotics — бренд дронов, производящий технику как для масс-маркета, так и для предприятий и аграриев. Дроны считаются надежными, с высоким качеством видео и лучшим дизайном. В 2022 году этот бренд получил глобальную премию Red Dot Design Awards.

Фото: Fly Technology

— С какими вызовами вы столкнулись и как решаете эти проблемы?

— Как и все граждане страны, с 24 февраля мы так или иначе встали на защиту Украины — часть сотрудников пошли в ряды ВСУ, практически все другие сотрудники так или иначе вовлечены в волонтерство. Понимая высокий уровень нашей экспертизы, мы подстроили деятельность компании под военные задачи — в первый день передали весь наш склад дронов в благотворительный фонд. Еще часть мы выкупили обратно у наших клиентов и отправили на фронт. Сервисный центр Fly Technology обеспечивает бесплатный ремонт всех дронов для ВСУ. А наши тренеры из корпоративной академии учат пилотированию дронами военных и волонтеров, которые затем смогут использовать и передавать знания уже в зоне боевых действий.

Весомые преимущества

«Все лучшее — для армии» — именно так и действуют в Fly Technology, ведь от этого направления зависит успешное ведение боевых действий. Дроны от Autel Robotics, задействованные на фронте, получили высокую оценку благодаря своей надежности в тяжелых условиях. Именно эти беспилотники не видит AeroScope — комплексная платформа для обнаружения коптеров, которая способна быстро идентифицировать линии связи между БПЛА и его пультом управления и получать в реальном времени информацию о статусе полета и маршрутах. Благодаря этому степень безопасности для украинских военных увеличивается.

— В чем преимущества дронов от Autel Robotics? Как они способны повлиять на успешное ведение военных действий?

— Прежде всего, дроны Autel Robotics зарекомендовали себя надежной техникой в работе в военных условиях, которую сложно отследить по точке запуска. Второй фактор — это самое высокое качество видео и изображения в формате 8К и с использованием тепловизоров. И третий фактор, более важный для гражданского рынка: Autel Robotics — это техника с лучшим дизайном в отрасли, ведь компания выиграла глобальный Best of the Best of Red Dot Design Awards 2022.

— В апреле этого года ваши инженеры прошли дополнительное обучение сервисному обслуживанию продукции Autel от производителя. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это происходило.

— За годы нашей деятельности мы неоднократно проходили тренинги производителей по ремонту и эксплуатации продукции. Наши инженеры проходили обучение в разных странах мира, что традиционно проходит с выходом новых моделей. С началом пандемии все обучение переместилось в онлайн, и наш сервисный тренинг в апреле не стал исключением. Ребята успешно прошли обучение, овладели новыми навыками, сдали экзамены и вскоре получат свои сертификаты от Autel Robotics.

— Что вас больше всего вдохновляет в волонтерской деятельности FLY Technology?

— Мы не воспринимаем сегодняшнюю деятельность по обороне страны как волонтерство. Все мы стоим на обороне и понимаем, что каждый бизнес и каждый отдельный человек должны быть максимально полезны государству и армии, чтобы скорее обеспечить победу, отвоевать захваченные территории и вернуться к обычной жизни.

Когда небо и земля станут мирными

Все граждане Украины желают, чтобы это время наступило как можно скорее. И команда FLY Technology делает все от нее зависящее, чтобы это произошло, а дроны получили статус мирных помощников человечества.

— Какие ближайшие планы вашей компании?

— У нас есть амбиции стать лидером рынка дронов в Украине, ведь мы понимаем, что Autel Robotics производит лучшую технику для любителей, профессионалов, контент-мейкеров, бизнесменов и аграриев, охранных, инфраструктурных и военных задач. Поэтому все наши планы направлены на организацию бизнес-процессов, обеспечивающих достижение цели.

