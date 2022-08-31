Впервые за 40 лет. Турция впятеро повысит плату за проход через Босфор и Дарданеллы 31 августа, 13:22 Пролив Босфор с высоты птичьего полета (Фото:Murad Sezer / File Photo / Reuters)

С октября плата за прохождение судов через Босфор и Дарданеллы вырастет в пять раз. В последний раз она менялась в 1983 году.

Генеральное управление береговой безопасности Турции сообщило портовым операторам, трейдерам, судовладельцам о том, что с 7 октября увеличит плату за прохождение проливов Босфор и Дарданеллы в пять раз. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на турецкие СМИ.

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Турция получила право требовать оплату от судов, проходящих через Босфор, и заходящих и выходящих из Дарданелл, начиная с 1936 года, согласно Конвенции Монтре. Оплата используется для обслуживания маяков, на медицинские и спасательные операции в случае чрезвычайных ситуаций. ООН установила общую валюту для этих оплат — французский франк, который был равен 0,29 г золота, независимо от текущих обменных курсов и инфляции.

Турция изменила курс франка в 1983 году, установив его на уровне $0,8063. Однако позднее эта сумма уменьшилась из-за роста инфляции и стоимости золота в мире. Поэтому цена франка будет увеличена в пять раз и определена в $4 за тонну груза.

Поскольку сам франк больше не используется в качестве валюты, оплата будет производится в турецких лирах.

По подсчетам турецких властей, текущий доход от сборов с $40 млн увеличится до $200 в год.

Как сообщалось, в июне 2021 года в Турции начато строительство канала Стамбул, который соединит Черное и Мраморное моря и станет дублером пролива Босфор.

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