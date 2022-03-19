Bosch обнаружила использование ее деталей в российской военной технике и уходит из РФ 19 марта, 13:06 Цей матеріал також доступний українською Bosch решила уйти с российского рынка (Фото:bosch-thermotechnology.com)

Немецкая компания Robert Bosch GmbH заявила, что сворачивает свою деятельность в России.



Такое решение было принято после того, как Украина обнаружила детали Bosch в российской военной технике, сообщает Bloomberg.

В компании подчеркнули, что использование ее деталей в негражданских целях противоречит ее политике.

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«В связи с наличием признаков, что продукция Bosch — вопреки местным договорным соглашениям — могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставки компонентов для грузовиков в Россию и российских клиентов», — говорится в заявлении Bosch.

Компания ожидает полного прекращения производства на российских предприятиях, в том числе на заводе бытовых товаров в Санкт-Петербурге.



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