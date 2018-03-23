Борисполь рассказал, когда откроет отдельный терминал для лоукостеров

Терминал F откроют при частоте 15 вылетов в день

Международный аэропорт Борисполь готов предоставить обслуживание лоукост-авиакомпаниям в ныне законсервированном терминале F, как только они обеспечат выполнение 15 рейсов из аэропорта в сутки.

Об этом сообщил руководитель аэропорта Павел Рябикин на пресс-конференции, посвященной приходу Ryanair в Украину, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Как только их частоты составят 15 вылетов в день, мы откроем этот терминал", - сказал он.

По его словам, пока планируется обслуживание рейсов Ryanair в основном терминале аэропорта – D.

Напомним, что аэропорт в 2013 году законсервировал терминал F.

По данным Министерства инфраструктуры, в 2009-2014 годах в терминал F было инвестировано $40 млн. С 2010-го по 2013 года он выполнял роль базового для авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ)

Международный аэропорт Борисполь обеспечивает более 68% пассажирских авиаперевозок Украины, является единственным украинским аэропортом, в котором обслуживаются дальнемагистральные рейсы. Из аэропорта свыше 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение более чем на 100 маршрутах по всему миру.