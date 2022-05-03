«Наша миссия — прокормить россиян». Французская группа компаний Bonduelle продолжит работать в РФ 3 мая, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Продукция Bonduelle в магазине страны-агрессора (Фото:crispy.news)

Группа Bonduelle, крупный мировой производитель продуктов питания из Франции, продолжит ведение бизнеса в РФ. В этом она «видит свою миссию».

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Об этом сказано в отчете Bonduelle за третий квартал 2021−2022 финансового года (июль-июнь), который цитирует Интерфакс-Украина.

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«Группа Bonduelle считает своим долгом обеспечить людям доступ к основным продуктам питания и сделать все возможное, чтобы избежать дефицита продовольствия. В рамках своей миссии компания обеспечивает непрерывность своей деятельности в России, чтобы прокормить не только 145 миллионов россиян, но и 90 миллионов жителей соседних стран, снабжаемых продукцией российских заводов группы», — сказано в отчете.

При этом Bonduelle собирается направить всю прибыль от продаж своего российского сегмента в пользу будущей «реконструкции поврежденной инфраструктуры сельскохозяйственных и пищевых экосистем в Украине».

Bonduelle представлена в Украине и России с 90-х годов, в РФ группе принадлежат три овощеперерабатывающих завода: в Белгороде и Краснодарском крае.

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