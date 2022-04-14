Вслед за переселенцами. Bolt заработал в четырех городах Западной Украины 14 апреля, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Bolt запустился в четырех городах Западной Украины (Фото:Пресс-служба Bolt)

Сервис такси Bolt с 14 апреля начал предоставлять услуги в Дрогобыче, Трускавце, Мукачево и Каменец-Подольском.

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В течении недели для новых пользователей будут действовать скидки до 25%, а также акция Пригласи друга ― получи скидку на поездку.

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Как сообщили в Bolt, компания полностью компенсирует водителям разницу в цене.

Ранее сообщалось, что сервис такси Uber возобновил работу в Киеве и отменил комиссию за свои услуги.

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Услугами компании Bolt пользуется более 100 млн человек в 45 странах и более 400 городов Европы и Африки. С компанией сотрудничает более 2,5 млн водителей и 100 тыс. курьеров по всему миру. В Украине услуги Bolt доступны в 24 городах.

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