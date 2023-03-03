20 разведкомплексов в стае ШАРКов. Инициатива «ОКО за ОКО» на финишной прямой 3 марта, 15:36 Партнерский проект ОККО

По состоянию на 3 марта в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда «Повернись живим» — «ОКО за ОКО», аккумулировано уже 260 миллионов гривен на 20 разведкомплексов «ШАРК» для военных.

Напомним, цель проекта — закупить 25 разведкомплексов общей стоимостью 325 миллионов гривен. В эту сумму будет входить закупка 25 автомобилей с пунктом управления комплексами, 75 беспилотных летательных аппаратов и 25 пусковых установок.

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Для этого сеть ОККО с 1 ноября 2022 года перечисляет по 1 гривне со стоимости каждого литра брендовых видов топлива PULLS 95 и PULLS DIESEL в фонд ШАРКов. Приобретенные комплексы «Повернись живим» будут распределяться, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ.