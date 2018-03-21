Крупный частный газодобытчик запустил газопровод

Одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине - Укрнефтебурение - завершила строительство и ввела в эксплуатацию газопровод-отвод.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, газопровод-отвод проведен с Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения до магистральных газопроводов Киевтрансгаз, Шебелинка-Диканька-Киев и Шебелинка-Полтава-Киев.

Компания получила возможность непосредственного подключения к газотранспортному коридору Шебелинка - Киев.

Расчетная пропускная способность газопровода - до 3,5 млн куб. м в сутки с разрешенным давлением эксплуатации до 5,5 МПа, протяженность - 37,5 км, диаметр - 426 мм.

Укрнефтебурение - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 22 газоконденсатные и нефтегазовые скважины.

В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.