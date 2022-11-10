Исследование. Большинство украинских беженцев в Польше могут общаться на работе на украинском 10 ноября, 17:27 В Германии используют украинский язык на работе только 16% украинцев (Фото:depositphotos/halfpoint)

Почти 70% беженцев из Украины могут общаться на украинском языке на работе в Польше. Ключевую роль в этом играют украинцы в руководящих должностях, которые обеспечивают эффективную коммуникацию между польскими работодателями и работниками из Украины.

Об этом свидетельствует исследование Миграционной платформы EWL.

«Большинство украинцев (почти 80%) никогда не работали в стране пребывания до полномасштабного вторжения и не говорят на ее языке. Возможность общаться на родном языке на работе значительно облегчает психологический комфорт для украинцев », — объяснила директор по вопросам международного развития EWL Михалина Селевич.

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В Германии процент украинцев, использующих украинский язык на работе, в четыре раза меньше (16%), чем в Польше. Однако больше половины (55%) беженцев не знают немецкого языка, что является барьером для их трудоустройства. Зато каждый второй трудоустроенный беженец в Германии (53%) знает английский язык по крайней мере на коммуникативном уровне. Это может быть связано со значительной долей трудоустройства молодежи (16%). В Польше на английском говорят 33% беженцев из Украины.



Однако рассказывает Селевич, в Германии все больше работодателей стали использовать польскую систему трудоустройства и предлагают для украинцев ту работу, где не нужно знание немецкого языка. Тот из граждан Украины на предприятии, кто знает немецкий, становится коммуникатором между земляками и работодателем. В то же время, украинцы понимают, что в будущем язык открывает возможности для карьерного роста и большего выбора вакансий, поэтому учат его.

По ее словам, в обеих странах организовано множество бесплатных языковых курсов от государства и общественных организаций. Более половины респондентов ( 54%) в Польше подтверждают, что уже изучают польский язык, а 28% готовы его учить. Большая часть респондентов ( 57%) в Германии указывают, что учат немецкий язык. Приблизительно 39% людей признаются, что не хотят и не намерены изучать этот язык. Это может быть связано с опаской трудностей с ее усвоением или с коротким временем пребывания беженцев в Германии.

Почти половина ( 48%) беженцев, работающих в обеих странах, намерены остаться на более длительный период, как минимум на один год после окончания войны.