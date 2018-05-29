Большинство долгов перед Укрнафтой "зависли" в компаниях-банкротах

90% дебиторских долгов полугосударственной компании Укрнафта принадлежат обанкротившимся компаниям или предприятиям, которые не ведут деятельности.

Об этом рассказал председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, передает ЭП.

По его словам, Государственная фискальная служба (ГФС) проверила дебиторскую задолженность компании в сумме 12,5 млрд грн. Бамбизов отметил, что проверка проводилась для того, чтобы вся сумма налогового долга компании была покрыта залоговым имуществом.

Однако, по выводам Офиса крупных налогоплательщиков, для погашения налогового долга можно использовать только 49 млн грн дебиторской задолженности.

Бамбизов напомнил, что налоговый долг Укрнафты составляет 15,1 млрд грн, из которых офис крупных налогоплательщиков администрирует 2,1 млрд грн, а региональные отделения ГФС - 13 млрд грн. В налоговом залоге находятся активы компании на сумму 14,5 млрд грн.

В судебном порядке Укрнафта пытается заставить Офис взять на баланс 2,1 млрд куб м газа, добытого в 2006 году и потребленного населением до 2008 года, говорится в сообщении.

"Третьей стороной в этом споре является Укртрансгаз. И от Укртрансгаза мы получили информацию что этого газа Укрнафты в хранилищах нет. Укрнафта пытается заставить нас принять в залог газ, которого физически нет", - рассказывает Бамбизов.

Последнее судебное решение было в пользу Укрнафты. Окружной административный суд Киева обязал ГФС описать газ. По словам Бамбизова, сейчас готовится апелляционный иск ГФС.

Отметим, что ранее в Укрнафте пообещали в текущем году выплатить в госбюджет 1,2 млрд грн налогового долга.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.