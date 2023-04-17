Большая семерка решила сохранить предельную цену на российскую нефть — Reuters 17 апреля, 17:56 Предельная цена на российскую нефть сохранится на уровне 60 долл/барр (Фото:REUTERS/Rick Wilking)

Страны Большой семерки решили не менять предельную цену для российской нефти, которая составляет 60 долларов за баррель.



Об этом сообщает Reuters.

На решение Большой семерки не отразилось то, что мировые цены на нефть растут четвертую неделю подряд. Источник Reuters сообщил, что российская нефть продается со скидкой около 30 долларов по отношению к Brent – ниже ценового порога.

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Страны Большой семерки считают, что ограничение цен на нефть из РФ срабатывает как на ограничение российских доходов, так и сохранение стабильности энергетического рынка.

Отмечается, что в марте 2023 года Россия экспортировала 8,1 миллиона баррелей нефти в сутки. Доходы за месяц достигли 12,7 миллиарда долларов — это на 43% меньше по сравнению с мартом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Польша призвали снизить потолок цен на российскую нефть.

Также сообщалось, что правительство РФ признало сокращение доходов от нефти почти вдвое.