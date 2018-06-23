Крупная сеть АЗС обжалует штраф АМКУ за сговор на рынке

WOG отмечает, что компания не могла влиять на рынок сжиженного газа в Украину, поскольку ее доля на рынке незначительна

Компания WOG будет обжаловать решение Антимонопольного комитета (АМКУ), который обвинил ее в сговоре с другими компаниями и согласовании цен на сжиженный газ летом 2017 года, из-за чего WOG оштрафован на 14,8 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет enkorr.

"Мы будем обжаловать решение в суде, к сожалению, наши аргументы АМКУ не услышал", - заявили в компании.

В пресс-службе напомнили, что августе 2017 ситуация на рынке СУГ осложнилась существенным сокращением поставок из основных регионов: из России - на 50%, от Белоруснефть за ее контракту - на 20% из-за остановки завода-поставщика сырья.

"Поэтому в августе 2017 мы получили на 70% меньше запланированного импортного ресурса. Мы были вынуждены остановить реализацию на некоторых АЗК в связи с отсутствием сжиженного газа", - отмечают в WOG.

Параллельно росли котировки СУГ, за месяц увеличилась на 200 $/т.

"Цена выросла на наших АЗК лишь на 30%, тогда как стоимость закупок увеличилась на 100%. При том, что себестоимость закупки увеличилась вдвое из-за сокращения поставок, дефицита, искусственного ажиотажа недобросовестных поставщиков и увеличение количества нелегальных АЗС, реализующих сжиженный газ", - пояснили в компании.

В WOG отмечают, что компания не могла влиять на рынок сжиженного газа в Украину, поскольку его доля на рынке незначительна. Компания реализует сжиженный газ через около 260 заправочных станций.

"Наша компания заинтересована в стабильности рынка и ценовой ситуации, так как в связи с ростом цен на сжиженный газ, в первую очередь, падают объемы реализации", - отметили в компании.

Напомним, что АМКУ оштрафовал операторов АЗС на 41 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.