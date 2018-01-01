Болгарская авиакомпания отменила полеты в Украину из-за военного положения
Авиакомпания Bulgaria Air отменила прямые рейсы Одесса-София до 16 декабря включительно, в возможном возобновлении полетов в компании не уверены.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Bulgaria Air приостановила полеты по рекомендации Министерства иностранных дел Болгарии.
В компании подчеркивают, что решение о возобновлении регулярных рейсов будет приниматься в зависимости от нормализации ситуации в Украине.
Отметим, что ранее экс-глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк заявил, что введение военного положения в Украине не повлияет на работу гражданской авиации.
Bulgaria Air – национальная пассажирская авиакомпания Болгарии, базируется в столичном аэропорту Софии.