«Братушки» всадили нож в спину. Болгария запретила российским судам заходить в свои порты

17 апреля, 16:23
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Болгария запретила российским судам заходить в свои порты (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Болгария запретила российским судам заходить в свои порты (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

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Правительство Болгарии ввело запрет на заход в свои порты для российских судов в рамках санкций, одобренных Евросоюзом.

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«Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии», — цитирует агентство AP заявление морской администрации Болгарии.

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Болгарские власти сделают исключение для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Накануне аналогичное решение приняли власти Италии. Грузовым судам РФ, которые находятся в стране, предписали выйти в море, как только они завершат текущие операции.

Также о закрытии портов для судов РФ ранее объявила Бельгия.

ЕС в апреле ввел очередной пакет санкций против РФ, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России. При этом предусматриваются исключения для перевозки ряда товаров, к примеру, энергоносителей, продукции АПК.

Редактор: Александр Иванов

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