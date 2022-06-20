Замена Газпрому. С июля Болгария будет в полном объеме получать газ из Азербайджана 20 июня, 06:29 Цей матеріал також доступний українською Болгария будет получать газ из Азербайджана (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов заявил, что с 1 июля страна сможет получать азербайджанский газ в полном объеме.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Полноценные поставки начнутся после завершения в июне тестовой прокачки газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB).

«Поставки согласованных объемов газа начнутся с 1 июля», — сообщил Гусейнов.

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Газпром сообщил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа платить за него в рублях. Российский монополист полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNIG.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа. «Это неоправданно и неприемлемо. И это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа», — заявила она.

В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что оплата в рублях будет считаться обходом введенных против России санкций. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, считают в ЕК.

Большинство европейских стран отказались платить за газ в рублях.

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