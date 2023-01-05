Замена Газпрому. Болгария начнет получать газ из Турции, соглашение подписано на 13 лет 5 января, 08:59 Болгария получила доступ к газотранспортной сети Турции (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Болгарская компания Булгаргаз и турецкая Botas подписали соглашение о поставках газа сроком на 13 лет. Сделка поможет Болгарии заместить поставки газа из России.

Болгария получила доступ к терминалам сжиженного природного газа и газотранспортной сети Турции в рамках долгосрочной сделки, которая поможет Софии заместить поставки, ранее осуществлявшиеся Россией, сообщает DW.

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Государственная газовая компания Болгарии Булгаргаз и турецкая газотранспортная Botas подписали соответствующее соглашение сроком на 13 лет.

Документ принят в Софии в присутствии руководства двух компаний, а также министра энергетики Болгарии Росена Христова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

По словам Христова, соглашение решает проблему отсутствия в Болгарии достаточной инфраструктуры для разгрузки СПГ.

«Благодаря этому соглашению мы обеспечиваем возможность покупать газ у производителей по всему миру и разгружать его на турецкой территории», — отметил он. После этого по сети Botas сырье будет подаваться в Болгарию.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Болгария была почти полностью зависима от российского газа. Нынешняя сделка предусматривает поставку Софии до 1,5 млрд кубометров природного газа в год с территории Турции.

В апреле 2022 года Россия прекратила поставки газа Софии. Болгария следовала линии Еврокомиссии, призвавшей страны ЕС не расплачиваться за российский газ в рублях, — последнего требовал российский диктатор Владимир Путин.

Болгария была одной из трех стран ЕС, которые покупали газ из Азербайджана. Ввод трубопровода IGB (Interconnector Greece-Bulgaria) в эксплуатацию должен был позволить Болгарии увеличить прием газа из Азербайджана до 1 млрд кубометров в год. Остальные потребности Софии, составляющие чуть более 3 млрд кубометров в год, должны были покрываться за счет импорта СПГ из Греции.