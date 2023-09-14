С 15 сентября. Болгария снимет эмбарго на импорт зерна из Украины
Болгария (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)
Парламент Болгарии поддержал снятие запрета на импорт зерновых из Украины с 15 сентября.
Как сообщает местное издание News24−7, решение поддержали 124 депутата, 69 были против.
«Учитывая солидарность Республики Болгария с Украиной, Болгария не поддерживает продление после 15 сентября 2023 года чрезвычайной меры по запрету импорта в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины», — говорится в тексте документа.
Ранее сообщалось, что Польша приняла решение продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.
22 страны ЕС из 27 не поддерживают призывов Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии о продлении запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.
Один из дипломатов ЕС считает, что решение продлить импортные ограничения было бы «чисто политическим», поскольку в Польше будут выборы в середине октября. В ответ на это высокопоставленный польский чиновник признал, что предстоящие «выборы сыграли свою роль».
Выборы в Польше состоятся 15 октября 2023 года.
В ответ Украина объявила, что обратится в арбитраж Всемирной торговой организации по компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле, если Польша продолжит эмбарго на экспорт украинского зерна.
Венгрия объявила, что договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на ввоз украинского зерна, если ЕС не продлит запрет, который истекает 15 сентября.