С 15 сентября. Болгария снимет эмбарго на импорт зерна из Украины 14 сентября, 13:57 Болгария (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Парламент Болгарии поддержал снятие запрета на импорт зерновых из Украины с 15 сентября.

Как сообщает местное издание News24−7, решение поддержали 124 депутата, 69 были против.



«Учитывая солидарность Республики Болгария с Украиной, Болгария не поддерживает продление после 15 сентября 2023 года чрезвычайной меры по запрету импорта в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины», — говорится в тексте документа.

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Ранее сообщалось, что Польша приняла решение продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

22 страны ЕС из 27 не поддерживают призывов Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии о продлении запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Один из дипломатов ЕС считает, что решение продлить импортные ограничения было бы «чисто политическим», поскольку в Польше будут выборы в середине октября. В ответ на это высокопоставленный польский чиновник признал, что предстоящие «выборы сыграли свою роль».

Выборы в Польше состоятся 15 октября 2023 года.

В ответ Украина объявила, что обратится в арбитраж Всемирной торговой организации по компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле, если Польша продолжит эмбарго на экспорт украинского зерна.

Венгрия объявила, что договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на ввоз украинского зерна, если ЕС не продлит запрет, который истекает 15 сентября.