На $37 млн. Болгария оштрафовала дочку российского Лукойла за нарушение конкуренции 17 февраля, 16:50 Расследование ценовой политики компании началось после жалоб болгарского подразделения OMV и других оптовых торговцев топливом (Фото:gursesintour.com)

Орган регулирования конкуренции Болгарии оштрафовал ведущего дистрибьютора и трейдера топлива страны — Лукойл-Болгария, дочку российской компании Лукойл, на $36,83 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Об этом сообщает Reuters.



«Комиссия по защите конкуренции обнаружила, что Лукойл-Болгария реализовала комплексную стратегию ограничения конкуренции в оптовой торговле топливом в стране», — говорится в сообщении.

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Лукойл-Болгария оказывала ценовое давление на своих оптовых конкурентов, постепенно меняя условия оптовых цен и отменяя количественные скидки с марта 2021 года до конца июня 2022 года. Такая политика могла ограничить конкуренцию на рынках топлива и повлиять на потребителей.

Расследование ценовой политики компании началось после жалоб болгарского подразделения OMV и других оптовых торговцев топливом.

18 января издание Die Welt сообщило, что Болгария стала одним из крупнейших поставщиков дизельного топлива для Украины и покрывает до 40% потребностей государства. Поставляемое топливо изготавливается из российской сырой нефти на черноморском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем российской компании Лукойл.

В тот же день стало известно, что в один из решающих периодов войны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Болгария тайно поддерживала Киев.