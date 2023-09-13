Болгария не планирует продлевать эмбарго на импорт украинского зерна 13 сентября, 11:31 Збір урожаю в Київській області початок серпня 2022 року (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Болгария планирует отменить эмбарго на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после окончания срока его действия 15 сентября 2023 года.

Об этом сообщает Forbes Bulgaria.



Проект решения утвердил комитет по вопросам экономической политики и инноваций парламента Болгарии. Окончательное решение парламент должен принять на пленарном заседании.

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Местные фермеры были "шокированы решением" и не поддерживают его. По словам председателя Национальной ассоциации производителей зерна Илии Проданова, решение не содержит анализа последствий, которые возникнут из него, а текст «ставит под угрозу болгарских производителей».

Он заявил, что такое решение угрожает аграрной отрасли в стране и предупредил, что нынешнее напряжение в секторе «когда-то выплеснется чрезвычайно масштабно», ассоциация будет защищать интересы производителей «всеми возможными способами».

Ранее сообщалось, что Польша приняла решение продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

22 страны ЕС из 27 не поддерживают призывов Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии о продлении запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Один из дипломатов ЕС считает, что решение продлить импортные ограничения было бы «чисто политическим», поскольку в Польше будут выборы в середине октября. В ответ на это высокопоставленный польский чиновник признал, что предстоящие «выборы сыграли свою роль».

Выборы в Польше состоятся 15 октября 2023 года.

Зато Украина объявила, что обратится в арбитраж Всемирной торговой организации по компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле, если Польша продолжит эмбарго на экспорт украинского зерна.