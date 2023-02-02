Опять братушки предали Москву. Болгария и Сербия строят газопровод, чтобы обойтись без российского газа 2 февраля, 10:25 Новый трубопровод предоставит Сербии доступ к нероссийским поставкам с Южного газового коридора (Фото:ona.az)

Болгария начала строительство газопровода в Сербию, который позволит поставлять газ не из РФ и повысит безопасность поставок в юго-восточную Европу.

Как сообщает Reuters, министр энергетики Болгарии Россен Христов заявил, что 170-километровый газопровод, который будет пролегать от болгарского города Новый Искир до Ниша в Сербии, будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года.

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Болгария, рассматривавшая этот проект с 2012 года, планирует завершить строительство 62-километрового участка на своей территории до конца октября.

В свою очередь Сербия, начавшая строительство газопровода на своей территории в феврале прошлого года, также будет готова к осени.

Новый трубопровод, частично финансируемый за счет помощи Европейского Союза, предоставит Сербии доступ к нероссийским поставкам с Южного газового коридора и терминалов СПГ в Греции и Турции.

Трубопровод, который позволит газу поступать по обоим направлениям, диверсифицирует маршруты, соединяющие Болгарию с европейской газовой сетью.

Болгария, отключенная от поставок российского газа в апреле 2022 года, открыла новый газовый интерконнектор с Грецией, который на сегодняшний день перекачивает 1млрд кубометров азербайджанского газа в год. София также заключила долгосрочное соглашение с Турцией по импорту СПГ.