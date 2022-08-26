Бойкот брендов за сотрудничество с агрессором: действительно ли война на экономическом фронте действует 26 августа, 09:30 Позиция depositphotos

Прошло 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения. Украинцы продолжают восхищать мир своим единством, прогрессивностью и целеустремленностью в защите собственного суверенитета. А война тем временем буквально развернулась на всех фронтах: военном, цифровом и экономическом — и на каждом усилия успешны.



Агесор же пытается убедить общество в обратном: мол, экономическая война против него не действует. Впрочем, факты свидетельствуют о другом: согласно последнему исследованию Yale Chief Executive Leadership Institute, международные санкции и добровольный уход бизнеса оказали разрушительное влияние на экономику России.

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Андрей Муха, основатель SOS Fund UA

Действенность экономических мер подтверждают авторитетные организации





Доказывают эффективность экономических мер, в частности, отказа бизнесов работать в России и продавать там свои товары и услуги, следующие данные по исследованию Yale CELI:







Импорт играет немаловажную роль во внутренней экономике россии и составляет примерно 20% российского ВВП . При этом данные от ведущих торговых партнеров агрессора свидетельствуют, что российский импорт сократился примерно на 50% в первые месяцы после полномасштабного вторжения .





. При этом данные от ведущих торговых партнеров агрессора свидетельствуют, что . Данные Yale CELI о выходе бизнеса из России свидетельствуют о том, что ~40% российского ВВП находятся под угрозой. Более 1000 компаний публично объявили о добровольном уходе из России, где стоимость их дохода и инвестиций в целом превышает $600 млрд. Их уход с захватнического рынка почти разрушил три десятилетия интеграции российской экономики с остальным миром, сводя на нет годы иностранного инвестирования в это государство.

Глобальные компании составляют около 12% рабочей силы России. В этих и российских компаниях, оказывающих им услуги, было трудоустроено более 5 млн россиян. Прекращение деятельности глобального бизнеса спровоцировало масштабное сокращение рабочих мест и отток 500 тыс. человек, многие из которых — высокообразованные, технически квалифицированные рабочие.







Охота за двумя зайцами

Согласно базе данных Йельского университета, значительное количество корпораций покинули страну-агрессора. Наибольшее количество (на начало августа 2022) — из США (112), Великобритании (43), Германии (23), Финляндии (21) и Польши (17).

Однако эти данные свидетельствуют, что на рынке России остаются более 400 крупных компаний. В то же время, товары некоторых из них до сих пор можно видеть в Украине. Среди них:





Фото: depositphotos

Сеть заведений питания Domino’s Pizza — крупнейшая в мире сеть пиццерий из США, имеет 188 франчайзинговых локаций в России;

— крупнейшая в мире сеть пиццерий из США, имеет 188 франчайзинговых локаций в России; Производители пищевых продуктов: LACTALIS — один из крупнейших производителей молочной продукции в мире, 4 фабрики и 1500 сотрудников в России; Red Bull — один из лидеров мирового рынка энергетических напитков из Австрии, с российской дочерней компанией с не менее 199 сотрудниками и доходом ~$100 млн;

— один из крупнейших производителей молочной продукции в мире, 4 фабрики и 1500 сотрудников в России; — один из лидеров мирового рынка энергетических напитков из Австрии, с российской дочерней компанией с не менее 199 сотрудниками и доходом ~$100 млн; Индустрия одежды и обуви: Geox и Benetton — известные итальянские производители.

Фото: depositphotos

Международное сообщество не оставляет и попыток убедить дружественные к России государства прекратить поддерживать политику агрессора. Отказываясь от внедрения санкций, некоторые страны продолжают получать прибыль от экспорта товаров в страны демократического мира. Пример — Венгрия, которая не поддерживает санкции ЕС и однако имеет товары, представленные на мировом рынке. Бакалейную продукцию компании Univer или энергетические напитки Hell Energy можно найти на полках многих стран мира, в том числе и Украины.

Выбор каждого важен

Усиливать экономическое давление на россию может любой потребитель, выбирая товары компаний, которые бескомпромиссно отказались от сотрудничества с агрессором. Узнать больше о возможности влияния и отследить акуальный статус компаний по их выходу из России можно с помощью ежедневно обновляемых исследований на ресурсах Йельского университета или Don’t Fund War. Репутационные потери и снижение прибыли поможет компаниям и странам решиться на прекращение взаимоотношений со страной-агрессором.

Так, известный бизнесмен и специалист в сегменте производства напитков Петр Чернышев еще в марте приобщился к активному информационному давлению на крупные корпорации по производству напитков, отказавшиеся прекращать продажи и закрывать производства в России. Благодаря совместным усилиям активистов из России уже вышли некоторые компании из сегмента напитков, как, в частности, Carlsberg.

Помощь в спасении украинцев — почетная миссия ответственных компаний и граждан мира

К счастью, среди украинского и международного сообщества — граждан, компаний, Фондов — поразительное количество сосредоточило свои усилия на помощи украинцам и ВСУ. Ведь средства действительно нужны как на непосредственное вооружение и амуницию для героических защитников Украины, так и на их восстановление и лечение. В частности, среди организаций, которые сконцентрировали внимание на обеспечении медицинских учреждений



Заглядывая вперед



Для России нет пути экономического забвения, пока цивилизованный мир остается единым в усилении санкционного давления на него. Заголовки о восстановлении российской экономики не соответствуют действительности — факты свидетельствуют о том, что по любому показателю и на любом уровне российская экономика шатается, и сейчас не время давить на тормоза.



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