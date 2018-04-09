Богатейшие россияне потеряли за день почти $12 миллиардов из-за санкций США

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Президент РФ Владимир Путин и олигарх Олег Дерипаска (иллюстративное фото)

Президент РФ Владимир Путин и олигарх Олег Дерипаска (иллюстративное фото)

Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные экспертов журнала Forbes, рассчитываемые в режиме реального времени.

Лидером по потерям оказался олигарх Олег Дерипаска. Его состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на $1,3 млрд. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в $4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было $6,7 млрд.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов. 

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

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