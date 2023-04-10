Было три варианта. Почему в Украине могут возникнуть сложности с закупкой новых троллейбусов 10 апреля, 16:04 NV Премиум Троллейбус Vinline на основе белорусского кузова (Фото:Сергей Моргунов / Facebook)

Ключевые поставщики новых троллейбусов, которые закупали города Украины, сегодня не могут работать с украинским рынком. Что произошло и к чему может привести?

Заместитель министра финансов Александр Кава отмечает необходимость восстановления в Украине электротранспорта. Но это может оказаться проблемой. Об этом говорится в статье От Лукашенко до Эрдогана. В Украине ездят сотни автобусов и троллейбусов из Беларуси – скоро это станет проблемой. Как ее решить?

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Дело в том, что в последние годы главными поставщиками троллейбусов были три производителя: украинский Богдан Моторс (Луцк) и белорусские МАЗ (вместе с украинскими производителями, которые использовали его кузова) и БелКоммунМаш (БКМ).

Что с ними произошло?