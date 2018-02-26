BNP Paribas выкупил акции Укрcиббанка у миноритариев

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Ценные бумаги были переведены в рамках процедуры обязательной продажи
Фото: wikimedia.org

Ценные бумаги были переведены в рамках процедуры обязательной продажи

Банк BNP Paribas S.A  увеличил долю в Укрcиббанке до 60%.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР,  передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что ценные бумаги были переведены со счетов миноритарных собственников на счет французского банка в рамках процедуры обязательной продажи. В то же время условия выкупа ценных бумаг в сообщении не уточняются.

Напомним, ЕБРР и BNP Paribas в конце 2017 года заключили соглашение о принудительном выкупе у миноритарных акционеров акций УкрСиббанка.

В рамках соглашения уполномоченным лицом по приобретению и выполнению всех обязательств выступает BNP Paribas. Документ также предусматривал, что выкуп будет осуществляться по рыночной цене, которая будет определена субъектом оценочной деятельности.

УкрСиббанк основан в 1990 году. BNP Paribas S.A (Франция) к началу января 2017 года владел 59,9996% уставного капитала банка, ЕБРР - 40%.

BNP Paribas - финансовый конгломерат, европейский лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг и один из шести сильнейших банков в мире по данным агентства Standard & Poor's. 

На украинский рынок BNP Paribas вышел в 2006 году, купив контрольный пакет акций Укрсиббанка.

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