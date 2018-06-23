BMW задумался об уходе из Великобритании из-за неясности ситуации с Brexit

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Немецкий автоконцерн пугает неясность в планах о выходе из ЕС

Немецкий автоконцерн пугает неясность в планах о выходе из ЕС

Немецкий автоконцерн BMW потребовал у властей Великобритании конкретную информацию о планах покинуть Евросоюз.

Об этом сообщает DW.

"Если у нас не будет ясности в ближайшие несколько месяцев, то нам придется начать подготовку запасных вариантов… что означает снижение конкурентоспособности Великобритании", - заявил член совета директоров BMW Ян Робертсон.

По его словам, Brexit имеет решающее значение, так как он может иметь негативные последствия для компании. В частности, потому что концерн инвестирует в создание конструкций, "которые компании, возможно, не понадобятся, а также в складские помещения, которые она, может быть, не будет использовать.

Сейчас BMW в Великобритании производит автомобили марок Mini и Rolls Royce. На заводах концерна работают около 8 тыс. человек, пишет издание.

Напомним, что ранее авиастроительных компания Airbus предупредила о возможном переносе производства компании из Великобритании на фоне неопределенности в отношении процедуры выхода страны из состава Европейского союза.

 

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