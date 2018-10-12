BMW грозят многомиллионные потери из-за торговой войны Китая и США

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BMW рискует потерять полмиллиарда евро из-за торговой войны Китая и США

BMW рискует потерять полмиллиарда евро из-за торговой войны Китая и США

Немецкий автопроизводитель BMW в следующем году может заработать на €500 млн меньше в случае сохранения пошлин США и Китая.

Об этом сообщил финансовий директор компании Николас Питер, передает Reuters.

Отмечается, что пошлины, введенные Вашингтоном и Пекином, ударили по экспорту внедорожников в Китай, производимых на заводе BMW в американском городе Спартанбург, штат Южная Каролина. Это оказало отрицательное влияние на прибыль компании в размере чуть менее €300 млн, сказал он.

Если пошлины останутся в силе в 2019 году, это может уменьшить годовую прибыль на €500 млн.

В сентябре BMW снизила целевые показатели, сообщив, что ждет падения доналоговой прибыли по итогам года в связи с торговой войной Китая и США и ценовой войной на автомобильном рынке.

Китай - крупнейший рынок сбыта для BMW. При этом самый большой завод концерна расположен в США, и именно оттуда поступают премиальные внедорожники BMW для Китая.

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