Bloomberg: Siemens задумался о продаже турбинного бизнеса

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Siemens собирается продать бизнес по производству газовых турбин
Фото: Siemens

Siemens собирается продать бизнес по производству газовых турбин

Компания Siemens рассматривает вариант продажи бизнеса по производству газовых турбин и не исключает возможности слияния с конкурентами.

Об этом сообщили конфиденциальные источники Bloomberg на рынке.

Несмотря на кризис, который начался из-за перехода глобальной промышленности на альтернативные источники энергии, окончательное решение о продаже турбинного бизнеса Siemens еще не принял. Источники издания подчеркнули, что у компании есть шанс пережить спад и сохранить бизнес.

В свою очередь официальный представитель Siemens заявил, что компания не комментирует рыночные спекуляции.

Известно, что варианты продажи и слияния компания начала рассматривать еще в ноябре 2017 года, предварительно объявив о реструктуризации, в ходе которой почти 7 тыс. сотрудников потеряют рабочие места.

Ранее Siemens попала в скандал из-за турбин, которые изначально строились для российской Тамани, но попали в оккупированный Крым. После этого ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин.

Siemens - один из мировых лидеров в области электроники, энергетического оборудования, транспорта и медицинского оборудования.

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