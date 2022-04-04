Мало ли, что перевозит агрессор. В порту Роттердама заблокировали 4,5 тыс. контейнеров, предназначенных для РФ 4 апреля, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Все контейнеры, которые следуют в РФ, подлежат тщательной проверке ввиду санкций, введенных против агрессора (Фото:Frank K / Flickr)

В порту Роттердам в очереди на проверку стоят 4,5 тыс. контейнеров для отправки в РФ. Они нуждаются в дополнительной проверке в результате санкций, наложенных Евросоюзом на страну-агрессора.

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Об этом заявил исполнительный директор порта Аллард Кастейн, сообщает Bloomberg.

По словам Кастейна, все контейнеры, предназначенные для РФ, нуждаются в тщательной проверке, чтобы убедиться, что их перемещение не нарушает санкции. На период проверки для них, возможно, будет создана отдельная зона.

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Многие компании также обращают пристальное внимание на суда, прибывающие из РФ, и большое количество контейнерных терминалов и судоходных компаний также указали, что они больше не будут обрабатывать грузы, направляющиеся в страну, подвергшуюся санкциям после ее вторжения в Украину.

«Эта мера ограничивает цепочку создания стоимости с точки зрения физического пространства, рабочей силы и времени. Сейчас в порту имеется 4,5 тыс. контейнеров, которые были отведены для проверки. Мы стараемся сократить это число, потому что место в самом порту ограничено», — сообщил Кастейн.

Он отметил, что порт готов создать так называемую «зону отложения», если количество контейнеров, связанных с РФ, приведет к полной блокировке терминалов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал заблокировать для российских судов все европейские порты.

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