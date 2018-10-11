Близкая к Порошенко инвестгруппа стала совладельцем Petcube и криптовалютного стартапа

Инвестгруппа ICU, в 2018 году вышедшая на рынок венчурного инвестирования, стала соинвестором Petcube по разработке устройств для владельцев домашних животных и Hideez, которая создала электронный брелок - цифровой ключ и первый украинский кошелек для хранения криптовалют.
ICU обнародовала две из своих пяти первых инвестиций на Ukraine Week в Лондоне.
Как рассказал партнер ICU Макар Пасенюк агентству Интерфакс-Украина, группа входит в капитал компании, когда проект имеет уже продажи и привлекает финансирование, как правило, для географической экспансии.
"Наши инвестиции в один проект составляют от $200 тыс. до $1 млн. Всего мы инвестировали в пять стартапов", – уточнил он.
Petсube - украинская компания, которая производит гаджеты для владельцев домашних животных. Первый продукт компании - Petсube - это устройство, позволяющее через мобильное приложение дистанционно следить, разговаривать и играть в лазерные игры с домашним любимцем.
Hideez - единый цифровой ключ, изготовленный в виде брелка, который "помнит" все пароли для любых программ, сайтов и сервисов, а также может заменить брелки или карточки для доступа в офис, подъезд или паркинг.
Как ранее писало НВ, Пасенюк провел в интересах президента Петра Порошенко целый ряд важных финансовых сделок, многие из которых стали причиной крупных скандалов.
Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят Инвестиционный капитал Украина, одноименная компания по управлению активами (КУА), банк Авангард и КУА-АПФ Тройка Диалог Украина.
Основными владельцами являются ее управляющие партнеры Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
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