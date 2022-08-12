Лучше было бы остановить. Что происходит на Запорожской АЭС и кому грозит «блэкаут» в случае попыток россиян окончательно отобрать станцию

12 августа, 20:49
Эксклюзив НВ
Российские оккупанты устраивают провокации на ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты устраивают провокации на ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Автор: Артем Ильин

Российские оккупанты планируют «развернуть» работу Запорожской АЭС на энергосистему России. Однако эти попытки будут тщетны из-за технических и военных препятствий. Лучший выход для всего мира — остановка станции и демилитаризация ее территории.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, в эфире Радио НВ заявил, что российский диктатор Владимир Путин может принять решение взорвать Запорожскую АЭС в Энергодаре. «То, что было в Чернобыле – это цветочки по сравнению с тем, что может произойти на Запорожской атомной», – отметил Данилов.

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Вопрос ядерного терроризма со стороны России с каждым днем обостряется. Украина смогла отогнать российские войска с территории Чернобыльской АЭС, где произошла авария в апреле 1986 года. Но они уже более 5 месяцев контролируют Запорожскую АЭС, которая, в отличие от Чернобыльской, до сих пор работает.

НВ Бизнес объясняет - что такое ЗАЭС и почему действия оккупантов могут привести к крупнейшей техногенной катастрофе в мире.

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Теги:   ООН Атомная энергетика НАЭК Энергоатом АЭС МАГАТЭ Запорожская АЭС Блэкаут Энергодар Антониу Гутерреш Алексей Данилов Герман Галущенко

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