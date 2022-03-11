BlaBlaCar. Платформа уходит из РФ и переориентирует работу в Украине на поддержку волонтеров и беженцев 11 марта, 17:24 Цей матеріал також доступний українською BlaBlaCar адаптировала свою платформу в Украине для водителей-волонтеров и беженцев (Фото:BlaBlaCar)

В связи с нападением России на Украину и в соответствии с санкциями, введенными ЕС, компания BlaBlaCar объявила о прекращении развития бизнеса в РФ.

«BlaBlaCar прекращает инвестиции в России и отменяет все планы поддержки развития этого рынка. Все денежные потоки между французской штаб-квартирой и российской дочерней компанией прекращены», — сказано в заявлении компании.

В BlaBlaCar добавили, что, беря на себя обязанность работодателя обеспечить защиту более 100 сотрудников в РФ, компания оставит платформу в текущем виде, но изолирует свою российскую деятельность от остальной компании и останавливает все планы ее развития.

«Сервис неприбылен в России», — добавили в BlaBlaCar.

В компании подчеркнули, что в Украине платформа оказала поддержку своим 85 сотрудникам, помогая им переехать в более безопасные места и предлагая финансовую, материально-техническую и психологическую поддержку.

«Также компания BlaBlaCar сосредоточилась над тем, чтобы обеспечить украинцам доступ к транспорту и немедленно адаптировала свою карпулинговую платформу для водителей-волонтеров и беженцев. В Украине, Польше, Румынии и Венгрии водители теперь могут предлагать бесплатные поездки на BlaBlaCar и брать столько пассажиров, сколько смогут. BlaBlaCar не берет комиссию за поездки в этих странах», — сказано в сообщении.

По данным платформы, пользователи BlaBlaCar уже помогли 80 тыс. украинцам добраться до более безопасного места.

Кроме того, в Западной Европе автобусы BlaBlaCar, соединяющие крупнейшие города в девяти странах, бесплатны для украинских беженцев — дополнительную информацию об этом можно найти по ссылке.

Ранее сообщалось, что сервис такси Uklon запустил в Украине эвакуационные поездки.

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