До сих пор не под санкциями. Один из богатейших россиян поставлял сталь для разработки ядерного оружия РФ — Схемы 23 сентября, 17:42 Владелец группы НЛМК Владимир Лисин (Фото:Металлоснабжение и сбыт)

Российский миллиардер Владимир Лисин поставлял сталь для разработки ядерного оружия РФ, однако до сих пор не попал в санкционные списки США, ЕС, Британии и даже Украины. Персональные санкции против Лисина были введены только в Австралии.



Российская компания НЛМК, контролируемая одним из богатейших российских бизнесменов Владимиром Лисином, по меньшей мере до 2019 года поставляла сталь на госпредприятия РФ, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия.

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Об этом говорится в расследовании программы Схемы.

Журналисты проанализировали данные публичных закупок России и обнаружили, что электротехническая сталь корпорации Лисина с 2014 года регулярно поставляется в государственные предприятия РФ, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия.

В частности, в российский федеральный ядерный центр имени Забабахина. Этот институт разрабатывает и испытывает ядерные и термоядерные боеприпасы.

Также НЛМК сотрудничал с госпредприятием Север, основной деятельностью которого является создание компонентов ядерных боеприпасов и другими предприятиями оборонного комплекса РФ.

НЛМК поставлял сталь и нааучно-производственному объединению Электромашина, изготавливающему, среди прочего, боевой модуль Охотник. Также электротехническую сталь от НЛМК получил Марийский машиностроительный завод, работающий над разработкой зенитных систем.

В металлургической империи Лисина есть дочерние компании в Европе и США. На территории Соединенных Штатов работают три компании, а именно в Индиане и Пенсильвании.

Ранее Лисин назвал смерти в Украине — трагедией. И призвал к мирному дипломатическому решению.

Также он раскритиковал идею торговать с Западом за рубли.

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