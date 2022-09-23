До сих пор не под санкциями. Один из богатейших россиян поставлял сталь для разработки ядерного оружия РФ — Схемы
Владелец группы НЛМК Владимир Лисин (Фото:Металлоснабжение и сбыт)
Российский миллиардер Владимир Лисин поставлял сталь для разработки ядерного оружия РФ, однако до сих пор не попал в санкционные списки США, ЕС, Британии и даже Украины. Персональные санкции против Лисина были введены только в Австралии.
Российская компания НЛМК, контролируемая одним из богатейших российских бизнесменов Владимиром Лисином, по меньшей мере до 2019 года поставляла сталь на госпредприятия РФ, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия.
Об этом говорится в расследовании программы Схемы.
Журналисты проанализировали данные публичных закупок России и обнаружили, что электротехническая сталь корпорации Лисина с 2014 года регулярно поставляется в государственные предприятия РФ, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия.
В частности, в российский федеральный ядерный центр имени Забабахина. Этот институт разрабатывает и испытывает ядерные и термоядерные боеприпасы.
Также НЛМК сотрудничал с госпредприятием Север, основной деятельностью которого является создание компонентов ядерных боеприпасов и другими предприятиями оборонного комплекса РФ.
НЛМК поставлял сталь и нааучно-производственному объединению Электромашина, изготавливающему, среди прочего, боевой модуль Охотник. Также электротехническую сталь от НЛМК получил Марийский машиностроительный завод, работающий над разработкой зенитных систем.
В металлургической империи Лисина есть дочерние компании в Европе и США. На территории Соединенных Штатов работают три компании, а именно в Индиане и Пенсильвании.
Ранее Лисин назвал смерти в Украине — трагедией. И призвал к мирному дипломатическому решению.
Также он раскритиковал идею торговать с Западом за рубли.
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