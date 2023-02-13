Мариупольский ММК им. Ильича «отдали» близкому к Кадырову бизнесмену — СМИ 13 февраля, 16:56 ММК им. Ильича получил бизнесмен из окружения Рамзана Кадырова (Фото:24tv.ua)

Бизнесмен из окружения Рамзана Кадырова получил «в награду» ММК им. Ильича.

Люди из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, которые повоевали в Украине, начали получать активы в захваченных городах.

Об этом говорится в материале Русской службы ВВС.

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Так.ю в конце января чеченский бизнесмен Валид Корчагин стал совладельцем компании ММК Ильича, которая зарегистрирована в самопровозглашенной «ДНР». По данным ВВС, Корчагин связан с семьей сенатора Сулеймана Геремеева — соратника Кадырова.

Как пишет издание, компания якобы может заняться восстановлением меткомбината в Мариуполе, который принадлежит группе Метинвест Рината Ахметова.

Руководителем зарегистрированного в «ДНР» предприятия указан житель оккупированной Макеевки Юрий Мурай. Корчагин стал совладельцем завода в конце января; он получил 50% компании.

Основным видом деятельности структуры, которая пытается присвоить меткомбинат, указано производство чугуна, стали и ферросплавов.

Как считает гендиректор российского офиса Трансперенси Интернешнл Илья Шуманов, семья Геремеевых получила доступ к ММК как «награду» за то, что они воевали в Украине. Как считает Шуманов, предприятие оформлено на Корчагина потому, что все Геремеевы «при должностях».

В декабре прошлого года суд открыл дело о банкротстве ММК им Ильича. Инициатором был Авдеевский коксохимический завод, который, как и мариупольский меткомбинат, входит в группу Метинвест.

В августе сообщалось, что российские оккупанты начали резать ММК имени Ильича на металлолом.

Также военные РФ использовали жителей Мариуполя для разминирования металлургического комбината имени Ильича. В результате этого по меньшей мере десять человек погибли.