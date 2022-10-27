За значительный личный вклад в оборону Киева: украинский бизнесмен и меценат Андрей Мацола получил благодарность от ГУР МО 27 октября, 21:40 Они приближают победу Андрей Мацола





Сегодня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов вручил благодарность украинскому предпринимателю и общественному деятелю Андрею Мацоле за личный вклад в оборону Киева.

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«В марте во время обороны Киева помогли быстро решить один важный и срочный вопрос. Сегодня получил благодарность лично из рук Кирилла Буданова. Честь помогать лучшим», — отметил Андрей Мацола.

