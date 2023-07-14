Игорь Зотько — украинский предприниматель, который является владельцем нескольких украинских компаний, работающих в технологическом направлении. Прежде всего, он известен благодаря платежной системе Единый простир, которая уже несколько лет подряд, обслуживает часть платежей в государственном сервисе Дия. А в этом году он стал единственным владельцем украинского онлайн-казино PIN-UP Ukraine. В интервью нашему изданию Зотько рассказал о своем пути в бизнесе от наемного работника до владельца, ситуации на игорном рынке, взаимодействии между своими компаниями и поддержке ВСУ.

Видео дня

Игорь Зотько, украинский предприниматель, владелец украинского онлайн-казино PIN-UP Ukraine



— Начнем с самого актуального вопроса. Новость о сотрудничестве вашей компании с Дией привела к небольшому скандалу. Как это сказалось на вашем бизнесе и как вообще связаны эти два направления: платежная система и онлайн-казино?



— Мы сразу дали все комментарии. Отреагировал и господин министр, и партнеры. Профессионально никаких вопросов ни у кого не возникло. Я не чувствую, что дальше есть какие-то риски. Это история, где мы являемся финансовым инструментом, который выполняет определенную работу, и должны выполнять ее надежно. Относительно связанности платежной системы и онлайн-казино — это вообще разные бизнесы. У них разные команды, разные бизнес-модели. Тем более казино я приобрел только в этом году.



— То есть вы как акционер финансовой компании не выводили средства?

Позиция однозначна, уплата налогов в полном объеме — это прежде всего поддержка экономической устойчивости Украины, особенно во время войны

— Нет, за период работы с Дией дивиденды не выводились, наоборот, компанию нужно докапитализировать. Поэтому все заработанные средства идут на увеличение оборачиваемости для покрытия кассовых разрывов. Потому что большая часть услуг предоставляется бесплатно. А там, где мы зарабатываем, нам не хватает средств, чтобы перекрывать комиссии, которые идут на погашение облигаций. Чтобы вы понимали, объем кассовых разрывов составляет десятки миллионов гривен. Поэтому компания должна привлекать дополнительные средства через банки-партнеры.



— А если вернуться к этому типа скандалу, как вы думаете, почему вообще он возник?

— Подняли очень нишевую технологическую тему, а именно прием платежей в приложении Дия. У нас не так много экспертов, которые могут давать профессиональные комментарии в этой сфере. К тому же люди читают исключительно заголовки.

Воспринимать это возмущение как общественное явление, наверное, неправильно, ведь вся отчетность ФК прозрачна и контролируется регулятором. Поэтому это скорее всего желание конкретных людей или компаний раздуть «зраду» и занять место Единого простира.





— Расскажите пожалуйста, как вы стали предпринимателем? Почему выбрали именно это направление деятельности: платежные системы и другие цифровые услуги?

— С 2008 года я был менеджером проектов в компании, которая имела свой парк платежных терминалов, через которые украинцы пополняли мобильные телефоны и оплачивали другие коммунальные услуги. Как сейчас помню: зарплата 800 долларов, компенсация ГСМ, командировки по Украине — счастливый молодой специалист. С того времени все, что связано с финансами и технологиями, меня до сих пор преследует. Далее была государственная лотерея, где я отвечал за сегмент альтернативных продаж: через те же терминалы самообслуживания, мобильных операторов, других провайдеров. А уже после государственной лотереи работал в гемблинговой кампании, в департаменте, который занимался развитием лицензионных территорий.

Где-то в 2016 году я принял предложение возглавить компанию Interkassa — это украинская платформа для приема платежей, работающая на международных финансовых рынках. Около 4 лет развивал проект и решил для себя, что готов идти самостоятельным путем. В 2019−20 годах зарегистрировал Единый простир и закончил сотрудничество с Интеркассой.





— Ваш второй бизнес — это онлайн-казино PIN-UP в Украине. Ранее вы давали комментарии как операционный директор. А в этом году уже стали собственником. Как и почему это произошло?

— Мне уже был понятен этот путь (улыбается). Но если серьезно, то я был на всех этапах создания бренда PIN-UP в Украине. С его владелицей Мариной Ильиной я познакомился еще в 16−17 годах, тогда оказывал услуги ее проектам в части приема платежей.

Когда начался процесс легализации игорного бизнеса в Украине, занимался Единым простиром. Но нашелся непрофильный инвестор, который консультировался со мной, в частности, я помогал выбирать бренд, которого еще не было в Украине, чтобы конкурировать с другими игроками. А в 2022 году получил предложение официально возглавить проект.



— Каким образом вы стали владельцем?

— На самом старте мы договорились с инвестором, что я буду иметь возможность частично или полностью выкупить проект. Единственное, что останавливало, — это наличие достаточных средств и желание инвестора продавать бизнес. Мы по этому пути постепенно двигались, но началась война, все перевернулось с ног на голову, еще и добавились изменения в налогообложении. Да и в целом кардинально изменилась система ценностей. А в конце 22-го — начале 23-го через медиа началось давление на компанию, которую начали «красить в триколор», «пришивать» российские корни PIN-UP и писать другие глупости.

Сыграл ряд факторов, возможно, что-то личное, поэтому владелец решил забрать свои инвестиции. Не каждому комфортно находиться в эпицентре турбулентного несформировавшегося рынка во время войны. Мы разошлись очень хорошо, он не потерял ни одной копейки инвестиции. Все обязательства закрыты, иногда общаемся.





— Вы теперь являетесь единственным владельцем этого проекта?

— Да.





— В Едином простире вы также являетесь единственным владельцем?

— Да.





— То есть у вас нет партнеров, которые могут влиять на деятельность ваших компаний?

— Нет, нету. Нужно разделять партнеров по владению и партнеров по инвестициям. Есть партнеры по инвестициям в какие-то небольшие стартапы. Что-то взлетело, что-то не взлетело. Это, по сути, люди, которые близки по духу, которые так же готовы рисковать, верят в те или иные направления.





— Можете ли привести пример инвестиции в какой-то стартап?

— Конечно, сейчас инвестирую в проект для оформления цифрового завещания на криптоактивы. Когда есть у вас традиционные активы, вы можете их официально передать, а молодое поколение думает немножко иначе. И вот есть платформа на блокчейне, которая будет помогать оформлять цифровое наследство. Прогнозирую, что это будет пользоваться спросом на конкретных рынках (улыбается). Также инвестирую в киберспорт. Мы построили киберспортивную команду по дисциплине CSGO с полностью украинским ростером, сейчас команда уже входит в 100 лучших команд мира.

— Как менялся ваш бизнес с началом полномасштабного вторжения России?

— До войны был рост. Когда началась война, мы увидели критическое проседание. Потому что всем было не до игры, не до развлечений. Следующее падение было во время блэкаутов, когда была проблема с интернетом. По факту игра… это импульсная штука. Когда у тебя есть нормальное настроение, нормальные возможности, ты тогда заходишь и играешь. А когда у тебя нет света, надо думать, как зарядить телефон, еще какие-то семейные дела — не до того. Потом потихоньку финансово начало выравниваться.

Как раз после начала войны государство начало больше обращать внимание на этот рынок, индустрия начала объединяться вокруг реформы, поддержки вооруженных сил и государства.





— А что у вас в этом направлении?

— Вы сейчас меня спрашиваете как представителя компании или физическое лицо?





— Давайте и так, и так.

— В этом вопросе не может быть полутонов. Поэтому для себя я разделяю два направления поддержки. Первое — более ситуативное. Это запросы от друзей, родственников, знакомых военных. Уровень запросов очень разнообразен: от броников и старлинков до внедорожников и бусов. Последний был запрос: «дайте наборы ключей для ремонта крупной техники и дрон Mavic 3».

С первого дня началось и не заканчивается. Более того, этих знакомых, друзей и военных становится все больше и больше. Я эти запросы закрываю лично, насколько это возможно.

Второй — системный. Это сотрудничество с моим давним другом Юрием Пидлисным, который ранее проводил соревнования Race Nation. В первые месяцы войны он создал учебный центр ASKOLD, который занимается подготовкой мобилизованных на методиках боевого опыта украинской армии и натовских стандартов. Через центр уже прошло более 15 тысяч человек.

Как вы понимаете, эта вся инфраструктура финансируется донатами. Я не финансирую всю его деятельность, но точно закрываю весомую долю потребностей этого центра. И сотрудничество с фондом PIN-UP Foundation, созданным Мариной Ильиной, который систематически занимается благотворительностью.





— Почему она создала фонд?

— Мы об этом разговаривали давно, как бы банально это ни звучало, однако каждый крупный бизнес имеет социальную ответственность, это реалии и мотивация Марины. К сожалению, до начала полномасштабного вторжения это не удалось воплотить. Поэтому в феврале-марте прошлого года PIN-UP Ukraine закупала много всего с собственных счетов. Потратили около 50 млн гривен. Но потом начались странные вопросы от финмона банков: «Вы же онлайн-казино, а зачем вы купили 10 тонн гречки или другую непрофильную продукцию?». В первые месяцы это можно было объяснить на эмоциях. Сейчас это смешно, но тогда меня это возмущало.





— То есть благотворительный фонд создан, потому что начали возникать вопросы от банков?

— Не совсем, фонд упростил этот путь очень вовремя, могли бы мы продолжать объяснять, зачем закупили 300 тонн гуманитарки? Конечно, могли. Однако война ускорила его запланированное создание. Понимаете, создать фонд — это не просто зарегистрировать его, нужна команда, инфраструктура, цели и программы. Я знаю Марину и ее подход, сделать что-то, чтобы было, — не ее путь. У фонда профессиональная команда, офис, склады, контракты и партнеры. Все взаимодействие происходит с государственными органами, Военно-гражданскими администрациями. PIN-UP Ukraine в свою очередь систематически донатит в фонд на реализацию благотворительных программ, например, один из последних успешных и важных проектов это LINE-UP, в рамках которого работники фонда занимаются оперативной доставкой вещей первой необходимости в прифронтовые громады, где у людей иногда банально нет еды и мест, где ее приобрести, я уже не говорю о каких-то средствах гигиены и тому подобном.

— По итогам прошлого года Pin-Up казино заплатило почти половину всех налогов вашего сектора. Почему вы это делаете?



— Объяснение очень простое. Просто нужно платить налоги. Да, в прошлом году PIN-UP Ukraine заплатила почти половину со всего игорного рынка, в этом году только за первое полугодие это более одного миллиарда гривен. Позиция однозначна, уплата налогов в полном объеме — это прежде всего поддержка экономической устойчивости Украины, особенно во время войны. Нет смысла запускать легальный бизнес, покупать лицензию, создавать структуру и репутацию, если ты планируешь работать в серую. Уверен, что объем налогов может увеличиваться пропорционально с усилиями государства в борьбе с нелегальным игорным бизнесом.