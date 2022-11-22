Производители ковров для скандинавских принцесс. Как ткацкое ателье из Херсонщины спаслось от оккупации и переехало на Ивано-Франковщину 22 ноября, 14:54 Новости компаний Vandra Rugs

В последние годы тема гендерного равенства, недискриминации и противодействия домашнему насилию стала одной из наиболее внедряемых работодателями в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса. Не стояли в стороне и компании в Украине. Так, в рамках проектов UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, «Трамплин к равенству» и «ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно обусловленного насилия» при финансовой поддержке Европейского Союза и Швеции в сотрудничестве с ООН Женщины и Офисом вице-премьер- министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины было создано несколько важных инициатив. В частности, Рейтинг ответственного бизнеса и Корпоративный Альянс, который уже объединяет 40 компаний. Мы спросили участников Альянса, изменились ли их подходы с начала полномасштабной войны в Украине, какие практики у работодателей сейчас и как они поддерживают семьи в это сложное для всех время.

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Каховка Херсонской области с первого дня полномасштабной войны оказалась под контролем российских оккупантов. Основательница местного украинско-шведского предприятия Vandra Rugs Лариса Боден рассказывает в интервью, как спасала людей и станки, почему часть работниц с семьями после эвакуации оказалась на попечении норвежской кронпринцессы, как удалось наладить производство ковров на новом месте — в Косово Ивано-Франковской области, создав уникальный коллектив, где ныне объединены ткачихи с юга и запада Украины.

Лариса Боден, Основательница местного украинско-шведского предприятия Vandra Rugs

Скажите, пожалуйста, как началась война для вас и вашей компании? И несколько слов, что это за компания, которую вы основали и сейчас представляете?

Компания, которую я представляю, — это небольшое ткацкое ателье, существующее с 2007 года. Оно сначала было как частное предприятие, а уже потом стало обществом. Идея была основать предприятие, чтобы женщины работали не только летом на полях, но имели возможность обеспечивать себя круглый год. В то время я ничего не знала о коврах, мне было все равно, что делать — горшки, ковры, свечи или мыло. Я просто искала бизнес для женщин в селе. И так получилось, что у меня были шведские знакомые, которые предложили мне идею делать ковры, они могли бы их продвигать и продавать на европейские рынки. Таким образом мы купили первые станки и начали свой путь в ткачестве. Для нас всех это было совсем ново. Большинство из нас никогда не работали в ткачестве, приехала шведская ткачиха, которая научила нас первым азам. А дальше уже появился интерес, интернет-помощь, книги и, конечно, самостоятельный опыт.

А теперь ваши ковры заказывает сама принцесса из Норвегии, из Швеции, кажется, две принцессы. Но давайте немного о Херсонщине. Предприятие было именно там и с началом войны, наверное, его пришлось вывозить, эвакуировать. Как это происходило?

Действительно, первый год предприятие было в Любимовке, это село недалеко от Каховки, но базой стала наша родная Каховка Херсонской области. Меня лично война застала за границей, у меня был билет для возвращения домой 24 февраля, так случилось. Но война была уже в первый день почти в нашем доме, потому что на юге уже у нас были красные флаги на ГЭС. И мы с первого дня знаем, что такое российская оккупация. Первые две недели были ужасными, потому что все не знали, где заработать, где найти хлеб, деньги, питание, люди боялись выйти на улицу, потому что появились первые российские БТРы, блокпосты. Россияне были в магазинах, на улицах, это было страшно, мы еще не знали, чего ждать. А в течение месяца, когда уже начались первые ужасные новости из Бучи, все ждали таких же ужасных новостей на юге. Поэтому уже в марте мы рассматривали вопрос, что делать с работниками. Хочу отметить, что наши работники — 99% — это женщины, у нас есть один мужчина. У всех дети, и вопрос эвакуации стоял для нас в первую очередь. Мы благодарны нашим европейским партнерам, которые почти одновременно предложили свою помощь. Мы искали вместе, где и кто готов был нас принять, куда отправлять людей. Нашли варианты отправки людей через Крым, но это стоило достаточно дорого: несмотря на то, это ребенок или не ребенок, до $300−400 с человека обходилось. И это доехать только до границы с Латвией или Польшей, а потом еще дальше куда-нибудь добираться самому, это дополнительные деньги.

Лариса Боден / Фото: Vandra Rugs

Наше предприятие взяло все эти расходы на себя, наши три женщины с детьми уехали в Норвегию, они и сейчас находятся там. Две семьи с детьми переехали в Швецию, я бы сказала даже четыре, потому что они уехали с сестрами. В Швецию выехало 10 человек. Два человека уехали в Польшу, один во Францию, Испанию и т. д. Все эти поездки, эвакуация была оплачена нашей компанией. Но я не могу сказать, что на этом закончилась наша роль. Более полугода мы поддерживали семьи, искали варианты, что, может, однажды они вернутся к нам. Поскольку другая часть предприятия, еще 10 работниц, выехали в город Косов, но это произошло не сразу. Это была большая работа, чтобы найти место, куда уехать, как уехать, и это было даже сложнее, чем уехать через Крым в Европу. Потому что, чтобы выехать на территорию Украины, вы знаете, что это очень трудный путь, нужно проехать все блокпосты, доехать до Васильевки. И, не ожидая никаких «зеленых коридоров», на свой страх и риск пытаться переехать через Запорожье и искать перевозчиков, пытаться увезти с собой все, что можете. Это был очень сложный путь.

Фото: Vandra Rugs

Нам очень повезло, потому что мы нашли возможность не только вывезти работников, но один из наших коллег, партнеров, который делал для нас станки, согласился сесть за руль грузовика и частично вывез наши станки. Таким образом, мы сейчас имеем возможность работать на новом месте, имеем новую регистрацию в городе Косов Ивано-Франковской области.

Расскажите, пожалуйста, как сейчас в Косове вы работаете, как сохраняется баланс между работой и семьей для ваших работников? Мы знаем, что это стало приоритетом современной корпоративной культуры, насколько это важно для компании Vandra Rugs?

Я скажу иначе. Мы очень много читаем о приоритетах и балансах между личной жизнью и корпоративной культурой, но я хочу сказать, для большинства моих женщин корпоративная культура и понятие корпоратива появились впервые, когда они начали работать в нашем ателье. Потому что большинство моих работниц до этого работали на полях, были хозяйками или, может, торговали на базаре. Понятия баланса корпоративов или работы и личной жизни у них даже не существовало, потому что они жили жизнью своих детей, мужа или своей кухней. Помню, еще до войны, когда мы организовывали первые встречи, поездки в лес или в театр, некоторые женщины спрашивали разрешения у своих мужей или у семей, чтобы могли куда-то пойти с коллективом, а не быть дома вечером.

С момента начала войны мы стали одной семьей, это точно, потому что кто-то нашел хлеб, кто-то нашел где-то дрожжи, медикаменты; а кто-то нашел варианты, где можно снять деньги с карты. Потому уже стали единой семьей.

Когда нужно было выезжать и готовить людей на выезд, все мужчины пытались помочь, упаковывали станки, складывали вещи, что куда можно спрятать, куда можно заложить. Сейчас мы все живем в одной большой усадьбе, нас там 17 человек, поэтому мы стали еще более близкой семьей. Но наша семья быстро увеличивается, потому что не все ткачихи смогли уехать. И за эти четыре месяца, что мы живем в Косове, уже приняли на работу дополнительно 15 человек. Это совсем другая культура, совсем новые люди со своими особенностями. Мы впервые так близко объединяем в одном предприятии 10 женщин с юга и 15 с запада Украины.

Фото: Vandra Rugs

Скажите, как они находят общий язык, возможно, с ними работает психолог? Как это работает? Потому что психологическая поддержка сотрудников, особенно сейчас, во время войны, меганеобходима.

Я не могу сказать, что у нас есть психолог. Мы живем в городе Косове, он не очень большой. Но находим общий язык. Если мы говорим о коллективе, то уже есть несколько совместных выездов на природу, шашлыки, на какие-то специальные места вблизи нашего города. Самое главное — рядом природа Прикарпатья, поэтому мы стараемся в воскресенье все же проводить двух-трехчасовые экскурсии, походы, чтобы забыть о трудностях сегодняшнего пребывания во время войны и в работе.

То есть вы корпоративную культуру формируете сейчас сами, собственным коллективом. Не просто выводите ее на новый уровень или еще какие-нибудь такие истории, а создаете ее по крохам, она сейчас зависит от человеческого общения и от того, насколько вы близки, насколько вы семья в самом коллективе, на самом предприятии, да?



Да, потому что, когда мы приехали в Косов, у людей с собой была одна маленькая сумка. Мы могли с собой взять ну восемь, десять килограммов вещей. Мы уезжали в июне, а сейчас уже на улице ноябрь. Поэтому, конечно, без помощи местных девушек и наших новых коллег выжить в новом месте было бы невозможно, невероятно сложно. Начиная с того, где сделать маникюр, где купить хороший сыр, где взять молоко; а где можно ребенка отдать к лучшему репетитору или что-нибудь подсказать. Более того, как вы понимаете, к сожалению, на юге мы в большинстве своем общались на русском, и это, пожалуй, мое первое интервью на украинском языке. Девушки на западе Украины говорят только на украинском, я бы даже сказала на западноукраинском языке, поэтому у нас уже есть целый список слов, которые выучили и уже знаем, что это значит. Если мы говорили «готовим станок», то сейчас нет, мы «готуємо, мотуємо верстат». Очень много слов, которые мы перенимаем, уже стали частью культуры на нашем предприятии.

Классно, такая еще культурная адаптация, социальная и языковая, очень прикольные вещи вы сейчас рассказываете и нужные нам всем, наверное. Мы знаем, что во время войны обостряется много социальных проблем и вопросов, например, проблема гендерно обусловленного насилия. Что делает ваша компания и поддерживает ли сотрудников, пострадавших, не дай Бог, от домашнего насилия? Но я все-таки надеюсь, что у вас, в такой большой семье, этого не происходит.

Мне очень приятно сказать, что я действительно не знаю никаких случаев насилия в нашей компании. Мы больше переживали за безопасность своих работников, находясь в оккупации, беспокоились, что может быть какая-либо агрессия или опасность со стороны российских оккупантов. У всех моих коллег-работниц хорошие семьи, аккуратные вежливые дети, поэтому нам никогда не приходилось сталкиваться с проблемой насилия в семье.

Вы — сильная женщина. Объясните, пожалуйста, какие вопросы решаете собственными силами, а в каких нуждались бы помощи государства?

Когда мы планировали эвакуацию, честно говоря, мы не рассчитывали ни на кого, кроме себя. Поэтому искали средства, машины, возможности, как вывезти людей и свое оборудование. Мы понимали, что безопасность наших работников — один из самых главных вопросов. Я до сих пор пытаюсь убедить оставшихся в Каховке работников найти какие-то варианты, как уехать, мы будем рады принять их у себя в Косове. Нам невероятно повезло, что, находясь в Косове, у нас большая поддержка со стороны городского совета. Это был один из главных факторов, почему мы остались в Косове, потому что мэр, администрация предложили нам помещение, помогли с поиском жилья, почти каждую неделю заезжают и переспрашивают нас, как обстоят дела, нужна ли какая-то помощь. С нами выехали пять детей, они уже получили возможность пойти в школу, на кружки. У них полноценная жизнь, они радуются жизни. В настоящее время мы достаточно много полагаемся на себя, но, конечно, поддержка государства была бы очень полезна, я не буду говорить о возврате НДС и так далее, потому что сейчас не та программа. Но очень надеемся, что Украине хватит сил выстоять, и все же мы понимаем, что и страна ищет деньги, и бизнес ищет деньги. И мы должны работать в одном направлении, поддерживая друг друга.

Фото: Vandra Rugs

Обязательно, очень приятно, что местная администрация помогает вам, понимает, что происходит в нашем государстве, и очень поддерживает. Общаясь с вами, я понимаю, что вся ваша история — это уникальный опыт, вот действительно. И все же, может быть, отдельные пункты, отдельные советы, что вы можете сказать людям, которые до сих пор не уехали, не эвакуировались из очень опасных мест? Что вы можете сказать представителям бизнесов, которые сейчас немного опускают руки, а не стоит этого делать?

Если говорить о людях, то хочу сказать: если вы можете найти хоть какие-то средства или даже искать бесплатных перевозчиков и уезжать, то уезжайте. На подконтрольной территории вы найдете поддержку — и это точно. Когда девушки выехали из Васильевки в Запорожье, с первой минуты поддержка была невероятная: в церкви, на Эпицентре, на всем нашем пути. Потому это очень важно. Все, что касается бизнеса, конечно, нужно оценивать, сколько вы сможете просидеть, не имея средств и возможности работать. Мы понимали, что я могла платить зарплату своим работникам в течение трех-четырех месяцев, после этого я понимала, что просто не вытяну этого больше, потому что у меня не большое предприятие. Поэтому нужно было честно перед работниками сказать, что мы не можем платить и вы должны как-то рассчитывать на себя. Или вы, будучи в бизнесе, должны быть энерджайзером, какие-то новые решения, новые подходы, и искать, что можно сделать. Хочу сказать, что в Украине сейчас есть много грантовых программ, которые предлагают довольно интересные варианты развития. Надо их просто искать, находить и не сидеть, не ждать. Под лежачий камень и вода не течет.

Это точно! Главное — работать, хотеть что-то делать. Тогда, наверное, все будет хорошо и решения найдутся. Конечно, они не находятся сами, и если мы этого хотим, то обязательно сделаем. Давайте к вашему предприятию вернемся. Вы говорили, что несколько семей оказались за границей вместе с детьми. Как общаетесь с ними, общаетесь или поддерживаете их? И когда они вернутся, смогут ли снова работать вместе с вами?

Это очень интересный вопрос, потому что когда они уехали, мы переживали за них, как будто за первых космонавтов. Большинство из них никогда не были за границей, не говорят на английском языке, их путешествие было невероятно тяжелым. Особенно девушки, ехавшие в Швецию, с ними было шестеро детей, младшему три-четыре года. Это было очень сложно, нужно было проехать через всю Россию, потом находиться некоторое время в Латвии. После этого перевезли через всю Латвию, посадили на паром, на нем — на юг Швеции. Потом уже доехали до фермы, где ждала семья, которая согласилась их принимать, они жили там до конца августа. И все это время мы были почти каждую неделю на связи, поддерживали друг друга. Это был очень тесный контакт.

Фото: Vandra Rugs

Но ситуация немного изменилась, потому что мы выехали в Косов, начали работать и понимаем, что из 18 ткачих у нас есть только пять, которые могут работать. У нас есть заказ, наш бизнес состоит из того, что мы производим ковры на заказ, на экспорт, это дает нам средства для развития, выплаты зарплат. Конечно, очень много заказов осталось невыполненными, потому что мы были в оккупации четыре месяца, работать было невозможно. Нам нужны были люди, мы стали обращаться к нашим коллегам и говорить: девушки, возвращайтесь! Город Косов далеко от российско-белорусской границы, здесь безопасность, мы в маленьком городе, живем под горой, нам нужно работать. Но в это время девушки сказали: ну мы уже в Швеции, поэтому мы не совсем готовы возвращаться в Украину. Мы вернемся, когда это будет безопаснее, по окончании войны. Я скажу честно, не ожидала такого ответа, но у каждого свой выбор и я никого не осуждаю. Потому что переезд из Любимовки в Швецию или Норвегию — это действительно большой шаг в жизни. И если ты думаешь, что вытянул лотерейный билет, ты не готов сейчас выпустить его из рук.

Да, но это их выбор, мы сейчас должны стремиться к тому, чтобы Украина превратилась в такой курорт вроде Норвегии или Швеции, чтобы Украина была Украиной, но уровень жизни здесь был настолько классным, чтобы сюда захотели возвращаться люди, захотели здесь жить, чтобы их дети росли именно здесь. Не могу у вас не спросить, что это за история с коврами для принцессы Швеции? Расскажите, пожалуйста.

Мы производим достаточно много ковров для коронованных особ. Скажу даже больше: наши три девушки сейчас живут под крылом норвежской будущей королевы Мэтте-Марит, она была одной из наших заказчиц и одной из первых, которая написала письмо и предложила свою помощь. И когда наши девушки уехали со своими семьями, они первые три месяца жили в ее гостевом домике.

Фото: Vandra Rugs

Поэтому вы понимаете, что после этого поехать в Косов им было бы очень сложно, у меня нет таких рычагов.

Но у нас все время есть заказы, довольно часто с момента женитьбы будущей королевы Швеции Виктории у нас есть заказы на ковры для ее собственного дворца, изготовили их. И нам было невероятно приятно, когда мы получили большой конверт, открытку, в которую были вложены фотографии с ее свадьбы с мужем Даниэлом, и было собственноручно написано, что спасибо за большие красивые ковры. Мы распечатали это письмо, оно у нас висело на стене в Каховке, а теперь переехало с нами в Косов.

Прекрасно, какая-то невероятная история! Я вам очень благодарна за комментарии! Что бы вы хотели сказать вашим работникам, работницам, как мы выяснили, их большинство все-таки; их семьям и всем украинцам?

Хочу пожелать прежде всего безопасности и победы. Безопасности прежде всего, потому что мы понимаем, что мои работницы уехали, а все наши семьи остались там, в городе Каховка. Если люди не выходят на связь два-три дня, мои люди не могут работать в Косове, потому что они нервничают, плачут, не знают, что произошло с их семьями. И, конечно, будет безопасность — у людей будет надежда, что все хорошо и мы победим, а нам всем нужна победа. Мы все надеемся вернуться в нашу любимую Каховку и ждем победы!