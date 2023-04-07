Партнерький проект Бизнес во время войны:

истории успеха В начале полномасштабной войны практически все предприятия на территориях, где шли боевые действия, замерли. А уже с апреля они начали искать пути, как возродиться. Иногда буквально из пепла, ведь многие предприятия разрушены из-за обстрелов и бомбежек.



Чтобы поддержать бизнес, в Украине заработали специальные программы. Одна из них — «Доступные кредиты по программе 5–7–9%» с использованием государственных гарантий. Заем можно использовать на покупку оборудования, строительство производственных помещений или пополнение оборотных средств.



Многие предприниматели воспользовались этой возможностью и возродили бизнес. Мы записали их истории. Эти люди со своими командами сейчас крепко держат экономический фронт, волонтерят и поддерживают украинских военных. Ведь победа — единая цель для всех украинцев.



Читайте и вдохновляйтесь несокрушимостью.

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