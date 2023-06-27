Новости и достижения малого и среднего производственного бизнеса ( МСБ) в Украине зачастую теряются на фоне обсуждений крупного капитала или других отраслей. Впрочем, именно эти — менее публично известные — предприниматели и предпринимательницы являются движущей силой экономики, особенно в условиях полномасштабного вторжения. Более того: многие из них готовы рисковать и побеждать, внедряя новые технологии и подходы в своем секторе.

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Ряд таких героев-бизнесменов отметил проект Think ON. Ukraine от компании Lenovo, посвященный 30-летию бренда ноутбуков ThinkPad. В его рамках техгигант предложил грантовую программу объемом в миллион гривен, которая поддержит развитие инноваций среди МСБ. Свои проекты на рассмотрение жюри подали почти две с половиной сотни предприятий, из которых эксперты выбрали десять лучших. Кроме того, все желающие могли пройти интенсивный обучающий курс от Lenovo и экспертов, дабы усвоить актуальные для малого и среднего бизнеса темы.

Впрочем, почему именно МСБ?



Локомотив экономики — даже в кризисные времена

Крупному производственному бизнесу встречать вызовы было крайне сложно, не в последнюю очередь из-за своего масштаба и концентрации в регионах, которые понесли существенные потери из-за российской агрессии. И хотя он также медленно оправляется от шока после 24 февраля, малые и средние предприятия стали той движущей силой, которая замедлила падение экономики Украины, а сейчас помогает ей становиться на ноги.





Впрочем, и МСБ было несладко. Исследования Advanter Group в мае 2022 года показали , что каждое второе предприятие малого и среднего бизнеса остановилось или было на грани этого. Общие потери МСБ всего за пару месяцев после начала полномасштабного вторжения составили от $64 млрд до $85 млрд. Тогда лишь каждый седьмой представитель МСБ сохранил свои мощности и заработок.





Что отличает малый и средний бизнес кроме устойчивости? Оптимизм и готовность работать дальше. Несмотря на проблемы с безопасностью, финансами и другими сложностями, три четверти МСБ планируют расширить свой бизнес в текущем году, как показало проведенное в начале 2023-го исследование Европейской бизнес-ассоциации. Из них 28% планируют расширять географию присутствия, 26% — открыть новые направления. Еще 25% готовятся выйти на новые рынки, а 21% — увеличить количество работников. Конечно, опрос указал и на негативные аспекты, которые ухудшаются из-за полномасштабного вторжения. Тем не менее предприниматели демонстрируют возможность не просто оставаться на плаву, но и быстро приспосабливаться к новой реальности.





Это подтверждает и официальная статистика.



По состоянию на конец прошлого года, именно МСБ сыграл ключевую роль для экономики Украины после начала полномасштабного вторжения: на его счету — более 60% добавленной стоимости, 80% занятых в бизнесе людей и почти 40% налоговых поступлений.

Украинские предприниматели даже после 24 февраля уплатили около 100% запланированных налогов в госбюджет — и эта сумма возросла по сравнению с 2021 годом.

В среднем именно малый и средний бизнес обеспечивают около половины налоговых поступлений в бюджеты объединенных территориальных общин.

Работа не останавливается — и после нашей победы МСБ непременно станет еще более мощной опорой для восстановления страны. Понятное дело, что отстраивать все по старым лекалам не имеет смысла: и именно здесь инновационный дух украинских предпринимателей понадобится.



Инновации — фундамент экономического рывка

Как правило, об инновациях говорят в разрезе информационных технологий — например, ChatGPT стал одной из главных тем этого года. Впрочем, и в производстве они не менее значимы. Более того — они критически важны для МСБ, поскольку предоставляют им возможность быстро развиваться и осваивать новые рынки.



Новые производственные технологии и процессы помогают повышать производительность. Речь идет как о современном оборудовании, так и новых подходах к управлению или организации работы.

Новые рынки. Создание новых продуктов или услуг, которые удовлетворяют динамичные потребности потребителей, помогают расширять свою аудиторию. И не обязательно только внутри страны — МСБ вполне способен добиваться успеха и за рубежом.

Рост конкурентоспособности. Это одновременно и способ выделиться среди соперников на рынке, и создание уникальных предложений, качественный сервис или оптимизация процессов.

Резильентность, или устойчивость к изменениям. Пожалуй, наиболее значимое преимущество инноваций при нынешних условиях — и это качество украинских предпринимателей поможет адаптироваться к вызовам уже и послевоенного времени.

Это отлично понимают и организаторы, и участники грантовой программы THINK ON. Ukraine. «Развитие инноваций — это путь к созданию лучшего будущего», — убежден Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo в Украине. Выступая перед финалистами проекта, он выразил надежду, что их инновации станут частью этого лучшего «завтра».



Кстати, предложенные бизнес-проекты оценивались по ряду критериев, одним из которых была именно жизнеспособность бизнеса. Среди других — обоснование грантового проекта и его инновационность относительно регулярной деятельности бизнеса, навыки коммуникации представителя и способность вести дискуссию.

Главную награду получила компания BIONERICA, которая уже около 10 лет работает в сфере agrofoodtech. Ее проект — расширение производственных мощностей перерабатывающего предприятия. Продукт нестандартный — сушеный мухомор, и полученный грант поможет увеличить объемы производства, в частности, для поставок на экспорт.

«Производство — это один из двигателей экономики, который приносит ей едва ли не самую большую пользу. Для нас этот проект стал органичным решением, ведь мы видели перспективы и возможности для получения прибыли. Мы начинали с небольших объемов, а сейчас развились до ряда экспортоориентированных предприятий, обладающих мощной социальной нагрузкой: это и создание рабочих мест, и поддержка локальных общин и т. д. », — говорит Максим Заика, операционный директор компании BIONERICA.



Для его бизнеса, добавляет он, каждый этап развития производства становился победой, своеобразной вехой на пути развития компании. «Прошлый год, как и для всей страны, для нас стал сложным. Неопределенность, курсовые разницы, опасность… И горжусь тем, что мы встретили эти вызовы и нашли пути их преодоления, не сократили объемы производства. Сейчас мы строим вокруг себя комьюнити людей, которые готовы работать над расширением производства, делиться опытом и совместно развиваться».



Вдохновение для коллег

Максиму, как и ряду других финалистов, мы задали вопросы, которые могли бы помочь коллегам-предпринимателям вдохновиться на продолжение работы и на креатив для осуществления новых решений.



Максим Заика, операционный директор компании BIONERICA

Фото: Максим Заика, операционный директор компании BIONERICA

Какие навыки и умения нужны менеджеру, который хочет внедрять инновационные решения на производстве?



Прежде всего смелость, которая точно сейчас необходима в нашей среде. Кроме того, маневренность — способность быстро реагировать на возникающие вызовы. Именно поэтому самые успешные компании сейчас — те, кто достаточно гибко и оперативно адаптируются к изменениям рынка и ситуации.

Что вы бы посоветовали тем, кого сдерживает страх неудачи или неготовность рисковать?



Каждый страх имеет свою причину, поэтому стоит прежде всего ее найти и разобраться с ней. И как раз готовность преодолевать свои страхи, справляться с вызовами и определяет успешность бизнеса. Сейчас самое время для смелых и обоснованных решений. Простых решений, конечно же, ни у кого не будет. Но если есть амбициозные цели, должны быть и амбициозные решения.

Что изменило в вашем подходе к делам или чем вдохновило участие в Think ON. Ukraine? Поддерживаете ли развитие таких инициатив от бизнеса?



Очень высоко оцениваю и идею, и уровень проведения Think ON. Ukraine. Мы увидели предпринимателей, которые не боятся, как и мы. Нам стало понятно, что мы движемся в правильном направлении, мы смогли оценить свои сильные и слабые стороны. Самое важное, наверное, это среда предпринимателей-единомышленников. Когда попадаешь в нее, твой бизнес выходит на новый уровень. Это и вдохновение, и обмен идеями, и понимание, что ты движешься в правильном направлении. И когда слышишь от профессионального жюри положительную оценку, это многого стоит. Таких проектов, такого менторства в Украине точно должно быть больше.

Иван Мовчан, директор Украинской весовой компании

Проект этого предприятия фокусировался на облачном программном обеспечении для автомобильных весов, его цель — выход на внешние рынки. Именно производственные компании являются основой экономического развития любого государства, а если есть и разработанный компонент, то это увеличивает долю добавленной стоимости в продукции, говорит Мовчан. «Мне всегда по душе было производство, мне нравится разрабатывать продукцию и затем воплощать ее в реальные изделия. Я от этого получаю безумное удовольствие».



Фото: Иван Мовчан, директор Украинской весовой компании

Самым большим достижением своего бизнеса он считает масштабный выход с нашей продукцией на внешние рынки. «Мы за 2019 год экспортировали автомобильных весов больше, чем все производители Украины за предыдущие 30 лет вместе взятые. Далее, конечно, конкуренты посмотрели на нас и также начали заходить на внешние рынки. Приятно было быть катализатором и примером для других. Так же как и в технологиях, мы постоянно делаем что-то новое, и всем надо подтягиваться за нами: лазерные станки, роботизированные комплексы, зеленая энергетика».



Какие навыки и умения нужны менеджеру, который хочет внедрять инновационные решения на производстве?



Самое главное умение — это визионерство, нужно думать на 5−10 лет вперед. Также очень важно обладать простыми человеческими качествами: быть честным и откровенным, уважать сотрудников и партнеров. И, безусловно, менеджеру необходимо иметь хорошие коммуникативные навыки, много общаться с людьми из разных сфер, влюблять людей в инновации и быть готовым брать на себя ответственность.



Что вы бы посоветовали тем, кого сдерживает страх неудачи или неготовность рисковать?



Посмотреть на свои страхи со стороны и проанализировать, что хуже: остаться на том уровне, где ты есть, или попробовать подняться выше. Пообщаться с теми, у кого уже был положительный опыт, а возможно, и заглянуть глубже — найти для себя ментора или коуча. Сейчас время больших вызовов и больших достижений, и надо быть открытым к новым возможностям, но это легко, только когда ты open-minded.



Что изменило в вашем подходе к делам или чем вдохновило участие в Think ON. Ukraine? Поддерживаете ли развитие подобных инициатив от бизнеса?



Вдохновение — словно вирус: когда находишься в среде людей, у которых горят глаза, сам также становишься более активным и упорным. Что изменилось, так это понимание, что бизнес с оборотом 1 млрд грн — это реально не когда-то, а сегодня, просто надо активно двигаться и не стоять на месте. Среди нас много классных бизнесменов, и надо помогать друг другу опытом, экспертизой и вдохновением.



Александра Украинец, директор компании Sanimed-M

Этот проект касался расширения украинского производства веществ для лабораторных исследований, для чего было необходимо дополнительное оборудование. Он включал перспективу создания новых продуктов и выхода на экспорт. «С детства мечтала управлять именно производством, хотя это наиболее общественно необходимый и в то же время самый сложный вид бизнеса. Поэтому, когда появилась такая возможность, сразу приняла решение», — говорит Александра.

Фото: Александра Украинец, директор компании Sanimed-M

Самым большим своим бизнес-достижением она считает то, что даже во время полномасштабного вторжения за год она смогла построить второе производство в Украине.



Какие навыки и умения необходимы менеджеру, который хочет внедрять инновационные решения на производстве?



Четкое понимание миссии и бизнес-стратегии предприятия. Умение работать с большими потоком информации и быстро находить эффективные решения, при этом понимать будущие последствия. Но самое главное — любить то, что ты делаешь.



Что вы бы посоветовали тем, кого сдерживает страх неудачи или неготовность рисковать?



В предпринимательской деятельности риск присутствует всегда. Поэтому стоит пробовать спрогнозировать возможные последствия, как положительные, так и отрицательные, поскольку рисковать надо только сознательно. Риск — это развитие, а развитие — это успех.



Елена Елагина, директор и основатель компании Ideyka



На конкурс Ideyka, производитель товаров для творчества, рукоделия и хобби, подавала проект относительно оборудования по изготовлению аксессуаров для алмазной мозаики. Производство — это отдельная энергетика, убеждена Елена. «Меня вдохновляет производство. Когда можешь самостоятельно создавать новый продукт, управлять его качеством, внешним видом, наполнением. Вообще, считаю, что профессию надо выбирать по призванию, а направление собственного бизнеса — тем более. Потому что связь предпринимателя со своим бизнесом сложно переоценить. Если этой связи нет, то ничего интересного не получится», — говорит она.



Ее бизнесу уже около шестнадцати лет. Он начался с тысячи долларов капитала, одного компьютера и единственного человека в штате — самой основательницы. «Полагаю, весь путь развития моего бизнеса, как и любого другого, — это постоянные победы разного масштаба. Для нас это был путь постепенного развития. Сначала — дистрибьюция местного масштаба, затем — регионального и национального. Следующий шаг — собственный импорт. И уже потом — собственное производство. Все было последовательно и логично», — рассказывает Елагина. Большим достижением она называет способность построить такие производственные процессы в Украине, которые позволяют нам сейчас конкурировать с китайскими производителями и на внутреннем, и на внешнем рынках.



Фото: Елена Елагина, директор и основатель компании Ideyka

Какие навыки и умения нужны менеджеру, который хочет внедрять инновационные решения на производстве?



Очень важна команда. И именно владелец или руководитель должен эту команду собрать. Потому что владелец — это человек, у которого большие цели, и он верит в них. Верит настолько, что может увлечь ими и окружение, чтобы все тоже поверили и вдохновились. А дальше — нужны профессионалы по производству, которые эту идею разложат на составляющие по материалам и процессам. Затем — финансисты, которые эту идею качественно просчитают. Разумеется, всегда есть риски. Но именно благодаря командной работе, благодаря различным компетенциям, собранным вместе, можно внедрять инновации и получать хороший результат.



Что вы бы посоветовали тем, кого сдерживает страх неудачи или неготовность рисковать?



Всегда будут и выигрыши, и проигрыши. Интуиция, визионерство — это способности менеджера, которые требуют постоянного развития, то есть — опыта. У всех могут быть ошибки. К этому надо быть готовым. Надо спокойно относиться и к неудачным попыткам, потому что они дают нам опыт. Если пришла интересная идея и искренне в нее веришь, то надо как можно качественнее ее проработать и просчитать, и — вперед!



Что изменило в вашем подходе к делам или чем вдохновило участие в Think ON. Ukraine? Поддерживаете ли развитие таких инициатив от бизнеса?



Это было наше первое участие в подобном проекте. И для нашей команды это очень полезный опыт. Мы посмотрели на себя и наши проекты со стороны. Поняли, чем можем себя усилить. И даже после финала конкурса еще возникало много мыслей и о нашем опыте, и об опыте других участников. Очень интересны были все компании-финалисты. Каждая из них уже прошла немаленький путь развития. Даже просто послушать и посмотреть все презентации с финального питчинга — это уже дало много вдохновения и веры в украинский бизнес.



В общем, такие инициативы считаю весьма полезными. Когда крупные компании (государственные или частные) вкладывают деньги в бизнес-проекты, которые потом принесут в разы большую пользу не только тому бизнесу, который получил грант, а и всей экономике страны. Потому что это и новые рабочие места, и больший объем производства и продаж, и больше уплаченных налогов. То есть все грантовые инициативы помогают ускорить экономику, что крайне важно особенно сейчас. Ведь именно малый бизнес может существенно повлиять на общее финансовое состояние страны.



Отдельно отмечу, что мне этот грантовый проект дал новую цель — через пять лет (именно такой срок для себя определила) создавать грантовые инициативы уже от своей компании и помогать другим бизнесам развиваться.



Анна Сербина, соучредитель и операционный директор SilentBox



Компания SilentBox, которая производит звукоизолированные офисные кабины, выросла из производственного стартапа. Ее проект имел отношение к расширению собственных мощностей и обеспечению участия в международных выставках. «Мы выбрали производство, потому что только таким образом можно создать идеальный продукт, который будет соответствовать твоим требованиям. Мы создали в результате такую офисную кабину, которой восхищаются наши клиенты в Украине и в Европе», — говорит Анна. Именно продукт, добавляет она, создает значительную добавленную стоимость и увеличивает прибыль бизнеса.



Своим достижением компания считает то, что смогла самостоятельно создать качественный и востребованный продукт без сторонних инвестиций. «Мы верили в свой продукт и шаг за шагом продвигались к своей цели. И за год мы стали самым узнаваемым востребованным брендом в области акустических кабин в Украине», — добавляет она.



Фото: Анна Сербина, соучредитель и операционный директор SilentBox

Какие навыки и умения нужны менеджеру, который хочет внедрять инновационные решения на производстве?



Видеть потребности рынка и удачно это внедрять в производство.



Что вы бы посоветовали тем, кого сдерживает страх неудачи или неготовность рисковать?



Если вы верите во что-то, действуйте и создавайте. Даже если не получится с первого раза, получится со второго или третьего раза. Перед тем как запустить производство акустических кабин и воплотить все свои задумки в реальность, мы провели опрос среди бизнесменов. Все в один голос заявили, что такой продукт очень дорогой и никому не нужен. Но мы верили в свой продукт и сделали первую продажу еще до того, как был готов первый прототип. И потом в течение года мы взлетели как ракета и покорили сердца украинских компаний.



Вывод: если бы мы тогда послушали мнение бизнесменов, мы бы не запустили производство и не стали бы успешными. Если вы во что-то очень верите и любите то, чем занимаетесь — у вас обязательно все получится с Божьей помощью.



Что изменило в вашем подходе к делам или чем вдохновило участие в Think ON. Ukraine? Поддерживаете ли развитие таких инициатив от бизнеса?



Участие в таких мероприятиях для бизнесменов — это всегда новые возможности. Когда твой бренд выбирают из сотен заявок и ты попадаешь в десятку лидеров, это придает уверенность в том, что вы делаете все правильно.



Фокусироваться на действительно важных задачах и высвобождать пространство для креативных идей значительно проще, когда рабочие инструменты — профессиональные и надежные. Качественные девайсы повышают вашу производительность — например Lenovo ThinkBook 16 G4+. Этот мощный 16-дюймовый ноутбук, оснащенный процессорами 12-го поколения Intel® Core™, справится с большими объемами работы с легкостью.

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Технологии не стоят на месте

Производственные бизнесы по всему миру столкнулись с небывалой турбулентностью: от шока пандемии до нарушения цепочек поставок на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Для отечественных предпринимателей, конечно, шторм оказался еще сильнее. Впрочем, немало примеров доказывают готовность украинских компаний меняться буквально «на лету», чтобы приспосабливаться к новым условиям.

В то же время развитие технологий открывает окно возможностей для решения многих проблем, возникающих перед производственными предприятиями на фоне экономической нестабильности. В частности, искусственный интеллект и машинное обучение. Их развитие углубляет автоматизацию и возможность машин выполнять все более сложные задачи без участия человека.



К этому добавляется интернет вещей (IoT) — множество сенсоров и датчиков, которые позволяют получать максимум информации о различных производственных процессах и условиях. К примеру, сокращается время простоя благодаря прогнозируемому техническому обслуживанию: необходимые детали автоматически отправляются туда, где система видит потребность. Компьютерное зрение ответственно за автоматизированный контроль качества. Это способствует и устойчивому развитию, ведь алгоритмы способны контролировать распределение энергии на производстве, чтобы максимизировать эффективность и уменьшить отходы, загрязнения и выбросы.



Среди наиболее интересных новаций последнего времени — digital twins, или «цифровые близнецы». Речь идет о решениях на основе данных и аналитики: информация, собранная с датчиков и устройств IoT в режиме реального времени, используется для создания цифровой симуляции системы — от отдельной детали до целого производственного предприятия. В этом виртуальном мире можно проводить все необходимые тесты и эксперименты, что гораздо дешевле, чем с реальными объектами. Полученные инсайты помогут бизнесам эффективнее организовывать «физическое» производство.



Бесспорно, перед Украиной и украинскими предпринимателями стоят вызовы, которые не ограничиваются вопросами технологий. Впрочем, критическая ситуация стала стресс-тестом для многих бизнесов, который позволил открыть скрытый потенциал, несмотря на сложные обстоятельства. И примеры участников Think ON. Ukraine доказывают то, что после победы вся эта креативная энергия найдет себе инновационные применения — и позволит перезапустить экономику Украины на новом уровне.

