«Украина — это огромный рынок даже сейчас». Семь вопросов о правилах бизнеса во время войны — Вячеслав Климов о пессимизме и Новой почте 12 октября, 20:01 Эксклюзив НВ Йога позволяет Вячеславу Климову оставаться в форме (Фото:пресс-служба Новой почты)

Как планировать и развивать бизнес, когда общественные настроения колеблются от отчаяния до эйфории, а обсуждение сценариев ядерного удара по стране становится нормой? Как каждый день мотивировать себя и свои компании, если в любой момент может прилететь ракета?

Восемь месяцев в Украине идет война, которая, скорее всего, не завершится в этом году. И, собственно, неизвестно, завершится ли она вообще до смены власти в Кремле. Это самый тяжелый период для страны с момента провозглашения независимости.



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Каковы правила бизнеса во время длительной войны, которая разрушает все — жизнь, экономику, планы, мотивацию? НВ Бизнес задает владельцам украинских компаний семь вопросов — как начинается их рабочий день, как они планируют будущее компании и какие KPI ставят перед собой. Первый собеседник — совладелец Новой почты Вячеслав Климов.

Как начинается рабочий день?