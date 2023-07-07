Больше, чем просто бизнес. Основные тренды бизнеса, или Почему парадигма «Nothing personal, it’s just business» больше не действует 7 июля, 15:40 Партнерский проект Татьяна Андрианова, СЕО «Октава Капитал», управляющий партнер Nota Group (Фото:Октава Капитал)

Война свела к абсолюту общественный запрос на справедливость в различных ее проявлениях. Украинское общество больше не устраивает то положение вещей, которое существовало раньше. Слишком большую цену мы платим за достойное будущее. Каждый из нас на своем месте должен делать для победы максимум и даже немного больше. Лишенный бюрократических оков, которые существенно сдерживают развитие государственного сектора, бизнес может стать реальным агентом изменений, утверждать те ценности, которые сегодня дорогой ценой завоевываются на поле боя.

Парадигме «Nothing personal, it’s just business» нет места в нашем настоящем. Тот, кто поймет эту простую истину, будет не просто оставаться «на плаву», но и делать свой вклад в будущее. Вот несколько трендов, которые будут обуславливать развитие бизнеса в ближайшее десятилетие.

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Исследование «Future of Work 2030: как подготовиться к изменениям в Украине» прогнозирует, что в ближайшее десятилетие Украина столкнется с беспрецедентно масштабными изменениями. Эти изменения будут продиктованы не только измененными запросами послевоенного общества, но и глобальными трендами: технологическим прогрессом, диджитализацией, глобализацией и климатическими изменениями. Для того, чтобы сохранять конкурентоспособность, украинской экономике придется идти бок о бок с этими тенденциями. А украинскому бизнесу, который является главной артерией жизнеспособности экономики, — встать в авангарде этих всеобъемлющих и интенсивных трансформаций.

Фото: Октава Капитал

Это исследование также предупреждает: в ближайшее десятилетие молодежь будет ожидать участия компании в решении экологических и социальных проблем общества, лидерских позиций по насущным социальным, экономическим проблемам. Что? Вы апеллируете к тому, что потребителями вашего продукта или услуги является не молодежь? В таком случае, задумайтесь над тем, что через несколько лет эта молодежь станет вашим основным кадровым потенциалом. И именно эта молодежь не будет давать компании второго шанса в вопросе корпоративной социальной ответственности. Репутация будет цениться превыше всего.

Фото: Октава Капитал

Курс на социальную ответственность

Следовательно, бизнес должен не только ответственно относиться как к своему продукту, так и к своему потребителю, но и декларировать активную социальную позицию. Война в Украине только обострила эти запросы. Общество, которое ежедневно «бомбит» (в буквальном и в переносном смысле этого слова) от российских ракет, — не терпит никаких реверансов в сторону агрессора, объявляет бойкот компаниям, которые не вышли с российского рынка. Обнаруженная любая связь бизнеса, политика или чиновника с Россией — означает буквально финансовое или профессиональное самоубийство. Украинское общество, израненное войной, больше не распознает полутонов, не воспринимает полуправды.

Ориентация на социально ответственный бизнес является мировым трендом. Компании должны заботиться о своих сотрудниках. И речь идет не только о внедрении гибкого графика и формата работы, преобразовании управленческой культуры и трансформации коммуникативного подхода, но и о том, что эффективно конкурировать смогут только те бизнесы, которые проявляют заботу о физическом и психическом комфорте работника.

По данным Минздрава Украины, около 15 млн украинцев нуждаются в психологической поддержке из-за войны. Согласно исследованию Gradus Research, 57% украинцев пережили определенное травматическое событие, которое касалось их самих и их близких. Бизнес должен всячески заботиться о поддержке ментального здоровья своих сотрудников, помогать справиться с эмоциональными страданиями, развивать антихрупкость и стрессоустойчивость.

Итак, война в Украине не ослабила требования к социальной ответственности, а наоборот — только усилила их. Украина ежедневно борется за свое право на существование и право на будущее для грядущих поколений. Каждый из нас несет ответственность за это будущее.

Фото: freepik

ESG — больше чем просто аббревиатура

Определенными ориентирами в поступательном глобальном движении вперед являются Цели устойчивого развития ООН. Это принятые до 2030 года ключевые направления развития стран цивилизованного мира, которые должны вывести человечество на траекторию жизнестойкого развития. Цели устойчивого развития являются одними из определяющих для международного бизнеса при построении стратегий и политик.

Несколько лет назад по глобальному миру начала распространяться и развиваться концепция ведения бизнеса по принципам ESG, что расшифровывается как экологическая, социальная и управленческая устойчивости (Environmental, Social, and Governance, ESG). Первый компонент предусматривает различные экологические проекты; второй — меры по взаимодействию с обществом, а также с персоналом; этот компонент, в частности, о заботе, обучении и инклюзивности. Третий компонент — о прозрачности деятельности компании, нулевой толерантности к коррупции, выборе бизнес-партнеров.

Война на европейском континенте, которая стала крупнейшим вызовом безопасности после Второй мировой войны, — пошатнула устои Целей устойчивого развития ООН, которые ориентируются, среди прочего, на партнерство, мир, справедливость и сильные институты. Война в Украине стала настоящим краш-тестом и для мирового ESG-тренда. Ведь отказ от сотрудничества со страной-агрессором — это также о ESG-ценностях.

Фото: Октава Капитал

Вооруженная агрессия России в Украине стала лакмусовой бумажкой прочности и действенности задекларированных устойчивых принципов и трендов. Одни компании до сих пор решают, они «к красивым» или «к умным», а тем временем продолжают обогащаться за счет рублей, запятнанных кровью украинцев. Другие же — с первых дней вторжения покинули российский рынок. Те первые постепенно становятся изгоями цивилизованного сообщества. А вторые — активно демонстрируют ESG-сознание и высокие ценностные ориентиры. Это свидетельствует о том, что глобальные цели и глобальные ESG-тренды выдержали проверку войной. Поэтому украинским компаниям следует пристальнее присмотреться к этим трендам.

Война не является поводом для того, чтобы отказываться от идей устойчивого развития или ESG-трендов. Наоборот, для того, чтобы преодолеть последствия социального кризиса, реализовать проекты, направленные на восстановление страны, потребуются значительные инвестиции. И для потенциальных инвесторов хорошим сигналом станет то, что бизнес в Украине является ESG-сознательным.

Фото: Татьяна Андрианова, СЕО «Октава Капитал», управляющий партнер Nota Group

ESG — это не просто модный тренд, это то, что бизнес может сделать для защиты и упреждения кризисов, а также для инвестирования в будущее Украины. Каким образом? Благодаря уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, следованию социальным потребностям ( сейчас главной является помощь, приближающая страну к победе), прозрачности и открытости, высоким профессиональным стандартам, программам кадрового резерва, централизованной модели системы управления рисками и внутреннего контроля. По крайней мере, такие ESG-ценности выбрала для себя группа компаний « Октава».

Если каждый украинский бизнес выберет такой путь, это станет неоценимым вкладом в будущее Украины, как процветающего, перспективного государства, открытого для иностранных инвесторов.

Действительно, посадить дерево может каждый из нас. Как и каждый из нас может проявлять абсолютную нетерпимость к коррупции, заботиться о своих сотрудниках и коллегах, помогать друг другу, поддерживать друг друга, быть чуткими, сотрудничать с волонтерами, благотворительными организациями или местными органами власти для преодоления социальных кризисов.

Это то, что не требует больших финансовых затрат, но это именно то, что закладывает основы для того, чтобы наше завтра было светлее.

Фото: freepik

Капитал первого ранга

Глобальная перспектива сегодня руководит миром. Меняются социальные контексты, технологии, геополитическая и демографическая ситуации (общим трендом является то, что население планеты стареет: по подсчетам ООН, к 2025 году во всем мире будет насчитываться 2,1 миллиарда людей старше 60 лет). Настоящим вызовом для бизнеса является необходимость ведения «холодной войны» за таланты и за квалифицированных сотрудников.

Переоценить приоритеты работников заставил еще локдаун. За этот период миллионы людей во всем мире потеряли работу, а общий уровень благосостояния существенно снизился. Впрочем, локдаун помог усвоить некоторые положительные уроки, например то, что эффективно работать сотрудники могут и из дома, что комфортная среда труда является большим преимуществом.

Фото: Татьяна Андрианова, СЕО «Октава Капитал», управляющий партнер Nota Group

В Украине кадровая ситуация еще более драматична, ведь из пандемии мы сразу вошли в полномасштабное вторжение, которое до сих пор продолжается. С начала большой войны, по данным верховного комиссара по вопросам беженцев ООН, около 9 млн украинцев стали беженцами (и это преимущественно женщины, дети, пожилые люди). Сокращение рабочей силы, гендерный дисбаланс и миграция людей за границу привели к нехватке профессиональных сотрудников. Эта тенденция будет только обостряться.

Итак, на Украину (впрочем, как и на мир) надвигается новый тренд: массовое переформатирование рынка труда. Первую скрипку в этом процессе будет играть изменение парадигмы политик управления человеческим капиталом. Эти политики будут определяться в новых подходах к коммуникации, корпоративной культуре, гибкости работы. Возрастет уровень открытости и делегирования полномочий, а статусы не будут играть прежней роли — все это приведет к изменению лидерства как такового и уменьшению контроля.

Конкурентной в глазах сотрудника будет компания, которая не только предлагает привлекательные и гибкие условия труда, удобную среду для работы, но и хорошие возможности для роста, обучения, высокие корпоративные ценности, уважение к инаковости. Компаниям будущего следует отказываться от устаревших представлений, стереотипов и ограничений. Быть экологически и социально сознательными. Ценить разнообразие.

Управление человеческим капиталом — это важная составляющая успеха любого бизнеса. Это будет новая реальность, в которой гибкость, динамичность и долгосрочное влияние на общество являются основными факторами новой корпоративной экосистемы.

Фото: Октава Капитал

Комплаенс на всех уровнях

О важности внедрения комплаенс-политик в Украине говорили задолго до большой войны. Это тот тренд, который уже перестал быть модным. Он является жизненно необходимым. Кроме того, Украина задекларировала необратимость европейского курса и европейскую идентичность украинского народа. А предоставление в июне 2022 года Украине статуса кандидата на членство в ЕС утвердило эти стремления.

Поэтому бизнес, который стремится работать на европейском рынке, обязан в своей деятельности соответствовать внутренним и внешним требованиям, нормам и стандартам Европейского Союза. На экономической карте европейского рынка нет места для компаний, которые упорно работают методами 90-х. Компания с такой системой ментальности обречена на вымирание. Тот, кто держится за прошлое, не сможет адаптироваться в современной системе экономических координат, основу которой составляет прозрачность деятельности на всех уровнях.

Фото: Октава Капитал

В конце концов, комплаенс является обязательным требованием не только для частного сектора. Прозрачность деятельности, общественный контроль и публичность — это основные факторы, которые сегодня выдвигаются к государственным органам. Правда, государственному сектору предстоит преодолеть длительный путь к отказу от советского мышления. Верим, они осилят этот путь.

Прозрачность и публичность взаимоотношений являются индикаторами эффективного взаимодействия бизнеса и государства. В современном обществе государство не может быть антагонистом бизнес-среды. Наоборот — государство должно быть основным партнером бизнеса. Прочное, устойчивое взаимодействие государственных институтов и частного сектора гарантирует поступательное движение вперед.

В европейском будущем Украины не может быть места для коррупции. К сожалению, ситуация в Украине свидетельствует о том, что это негативное явление мы еще не искоренили, но есть и хорошая новость — мы в процессе. Антикоррупционные правоохранительные органы сегодня воплощают общественный запрос на справедливость на практике. Все эти коррупционные чистки на разных уровнях функционирования государства являются необратимым этапом трансформации страны, которая ежедневно платит сверхбольшую цену за право называться европейской.