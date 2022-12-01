Бренды будут выбирать по EQ и уровню доверия: 5 медиа-трендов от Carat Ukraine, которые будут особенно развиваться во время кризисов 1 декабря, 10:00 Позиция Медиа-агентство Carat Ukraine

Последнее трехлетие, насыщенное экономическими спадами, пандемиями и геополитическими конфликтами, подсветило уникальность развития медиа-индустрии. Даже в замедленной экономике, в условиях локдаунов или военной реальности, медиа-потребление постоянно наращивается и нанизывает новые слои функционирования.

Медиаагентство Carat Ukraine, которое уже 30 лет является свидетелем изменений разных эпох на медиа-рынке Украины, подготовило пять ключевых трендов, которые с большой вероятностью будут развиваться в последующие годы, независимо от уровня турбулентности в обществе и географических границ.

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1. Экосистемная культура

Потребность в экономии ресурсов и увеличении их эффективности в условиях пестрых медиа-ландшафтов станет драйвером изменений. Разнообразие медиа-каналов, платформ, инструментов и игроков на рынке, продолжающих разрастаться с каждым годом, создает острую необходимость интегрировать все составляющие в единую экосистему. Среди субъектов коммуникаций — брендов, бизнесов, правительственных и общественных институтов — будет расти запрос на сотрудничество не с отдельными провайдерами нишевых услуг, а с центрами экспертиз, обладающих кросс-индустриальными знаниями и обеспечивающих заказчика цельной картиной для разработки коммуникационного видения. Особый спрос будет на «дирижеров» потоками данных и «технологов» конвергенции разных ИТ-решений.

2. Управление неизвестностью

Экосистемная культура позволяет видеть и сокращать задублированные действия, более гибко диверсифицировать медиа-инвестиции, более точно прогнозировать изменения настроений аудитории, а также оптимизировать автоматизированные процессы. Другими словами, экосистемность — это также ключ к управлению неизвестностью, наиболее востребованной сегодняшней услугой. Уже очевидно, что разного рода катаклизмы будут каждый раз сокращать отрезок времени, за который бизнесы вынуждены будут приспосабливать свои коммуникации к новым условиям. В некоторых микрорешениях это время может измеряться даже в несколько суток, и без автоматизированного вывода на мониторы данных и дашбордов в реальном времени быстрая и эффективная адаптация почти невозможна.

3. Awareness будет выходить на первый план

В условиях потрясений, когда возможности многих маркетинговых инструментов будут оставаться ограниченными, когда настройки таргета будут «слетают», а креативы могут терять актуальность за ночь, наработанная годами узнаваемость бренда (awareness) будет выходить на первый план. Во время нестабильности потребители будут инстинктивно обращаться к хорошо знакомым вещам, ища опору, и будут стремиться взаимодействовать с теми продуктами и услугами, которые не нуждаются в дополнительном изучении. Awareness будет выступать основой, на которую будут нанизываться все остальные инструменты, в том числе и performance. Среди бизнесов постоянно будет актуальным запрос на экспертное сопровождение, как растить знания в динамической среде постоянного сужения и расширения медиаканалов и как увеличивать конверсию со знаний в продажи.

4. Доверие — как социальный капитал

В мире наблюдается масштабный коллапс доверия к власти — правительства и медиа все меньше считаются способными решать общественные проблемы, а потребители обеспокоены использованием неправдивой информации или фейковыми новостями в качестве оружия в политических манипуляциях. Однако доверие, которое является базовой потребностью человека, не исчезает, а лишь перетекает от одних субъектов к другим. И, согласно последнему отчету Edelman Trust Barometer 2022, в настоящее время кризиса доверия люди считают, что именно бизнесы и общественные организации должны взять на себя роль межинституционного координирования для решения общественных проблем. Поэтому в ближайшем будущем бренды, кроме наращивания знаний, будут работать также над укреплением доверия на разных уровнях. Речь идет об усиленном внимании к brand safety, развитии института репутации и постоянной трансляции гражданской позиции бренда. Круги доверия становятся более локальными, то есть люди склонны доверять больше ученым, коллегам и местным громадам, чем правительствам и мировым институтам, поэтому бренды будут иметь возможность развивать доверие как собственный социальный капитал на разных уровнях, адаптируя собственные действия под потребности конкретных сообществ.

5. Бренды с высоким EQ будут возглавлять гонку

Сеть Carat уже несколько лет исследует, как можно использовать систему, созданную для объяснения эмоционального интеллекта, для лучшего понимания опыта взаимодействия с брендами. Вдохновленные работой Даниэля Гоулмана, психолога, представившего миру термин «эмоциональный интеллект» (EQ), Carat определяет понятие EQ бренда по 4 критериям: самосознание (соблюдение принципов), саморегулирование (порядочное и справедливое поведение), мотивация (способность привносить положительный опыт) и эмпатия (понимание эмоций других). Один из ключевых выводов этих исследований состоит в том, что умение слушать, реагировать и улучшать потребительский опыт, то есть развивать EQ, оказывает существенное причинно-следственное влияние на восприятие брендов.

Примечательно, что развитие так называемого «человеческого лица» бренда напрямую коррелируется с его технологичностью и мастерством работы с данными. Поскольку эмпатия — это часто математически просчитанное чувство, возникающее благодаря сочетанию разрозненных данных, которые собирает бренд, наблюдая за поведением аудитории. Одна из причин, почему технологические бренды находятся в топе по показателям EQ, заключается именно в том, что они много инвестируют в понимание опыта людей через работу с данными.

Об этих трендах Carat рассказывает на глобальном уровне, но удивительно, насколько тренды экосистемных подходов и доверия внутри экосистем, устойчивости в кризисе и умении управлять неизвестностью и все четыре критерия эмоционального интеллекта, а именно самосознание, саморегулирование, мотивация на достижение результата и эмпатия, присущи украинской маркетинговой и рекламной среде. Нам действительно есть чем гордиться.