Бизнес спрогнозировал курс доллара в 2019 году

Украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн/$.

Об этом говорится в исследовании проведенном Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), передает Интерфакс-Украина.

"При планировании бюджетов на следующий год бизнес закладывает стоимость валюты на уровне 30 грн/$, тогда как на текущий год прогнозы были на уровне 28 грн/$1, - сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревьянко.

Также более 61% СЕО заявили, что не планируют масштабных инвестиций на 2019 год.

В то же время, 75% СЕО ожидают позитивного развития бизнеса в Украине в следующем году. Так, 42% собственников бизнеса ожидает на увеличение дохода от развития бизнеса в размере 10-20%. Прогнозы 43% СЕО по доходности в валюте составляют до 10%.

Кроме того, 17% опрошенных прогнозируют рост дохода в бизнесе в гривне более чем на 20% и на 10-20% в долларовом эквиваленте.

По словам Деревьянко, в прошлом году ожидания были более оптимистичными. "Тогда 86% собственников надеялись на позитивные изменения. Сейчас мы возвращаемся к показателям 2017 года", - отметила она.

По ее словам, основными задачами, определяемыми бизнесом для власти на следующий год являются: эффективная борьба с коррупцией, становление верховенства права, судовая реформа и политическая стабильность.

По мнению опрошенных СЕО, важными факторами для развития бизнеса в Украине являются также: проведение налоговой и таможенной реформ, прогресс в выполнении Соглашения между Украиной и Евросоюзом и усиление энергобезопасности и энергоэффективности.

"Для улучшения инвестклимата для бизнеса необходимо: запустить работу Антикоррупционного суда, реформировать судовую систему и вернуть доверие к ней, открыть рынок земли, снизить налоговое давление на фонд оплаты труда, детенизировать экономику", - сказала Деревьянко.

По результатам Инвестиционного индекса ЕБА также для улучшения инвестклимата в Украине также необходимо увеличить эффективность госаппарата, в частности, многие опрошенные СЕО считают, что это будет означать его сокращение, возможно даже до 5 раз.

Напомним, что в первом квартале 2018 года бизнес спрогнозировал, что через год валютный курс в среднем составит 29,53 грн/$, то уже во втором квартале эта оценка упала до 28,63 грн/$.