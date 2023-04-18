



Блокировка работы в Украине подразделений международных компаний, которые спустя год после эскалации войны все еще не оставили российский рынок, не достигает заявленной цели. Кроме того, пребывание в россии не всегда является проявлением алчности, а порой оно вынуждено и есть следствием открытого шантажа кремля.

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Критика и давление на украинские подразделения МЕТРО, Ашан, Филипп Моррис, Райффайзен банк и других транснациональных игроков, продолжающих работать в россии, не способны ускорить их выход из страны-агрессора. Об этом пишет Александр Железняк в статье «Заложники ситуации: почему в Украине не стоит бойкотировать Ашан и подобные компании», обращая внимание, что материнские структуры этих компаний, которые, собственно, и ответственны за такое решение, чаще всего избегают критики украинского общества. Она полностью адресована локальным подразделениям. Это возмущение абсолютно понятно, но в таком формате неконструктивно — украинские дочерние компании не влияют на принятие решения о работе корпорации на российском рынке или ее прекращении.

Эксперты не исключают, что выданный на прошлой неделе Международным уголовным судом в Гааге ордер на арест Владимира Путина по подозрению в военных преступлениях может стимулировать выход иностранного бизнеса из россии.

Однако пока решение о выходе — скорее исключение. По данным исследования швейцарского университета Сент-Галлена, только 9% из почти 1500 мировых компаний из ЕС и G7 прекратили работать в стране-агрессоре. Как правило, объектом ожесточенной критики становятся компании потребительского сектора, известные рядовым гражданам, хотя для цивилизованного мира ущерб от сотрудничества с военной машиной россии безымянных поставщиков, например оборудования для станков, гораздо существеннее.

По данным KSE Institute на 5 марта, количество компаний, продолжающих деятельность в россии, составляет 1222 и еще 502 сохраняющих свое присутствие, но сократили инвестиции в российский рынок. Количество компаний, которые полностью завершили выход из РФ, достигло 201.

Фото: freepik

При этом следует учитывать, что даже по европейскому законодательству работа компаний, остающихся в россии, законна, хотя это и досадно с моральной точки зрения.

К примеру, в конце прошлого года компанию Claas — крупнейшего немецкого производителя сельскохозяйственной техники обвинили в нарушении санкций. Компанию заподозрили в том, что она поставляет на свой краснодарский завод под видом комплектующих для комбайнов попадающие под ограничения детали (гидравлические цилиндры, глушители и др.).

Однако уже в марте юридическая экспертиза ведущего европейского юридического бюро Noerr доказала, что компания действовала в строгом соответствии с санкционными правилами. Завод Claas в Краснодаре стоил компании €200 млн и стал крупнейшей иностранной инвестицией в истории предприятия.

Крупному бизнесу, к которому относятся транснациональные корпорации, невозможно за один день закрыть производство. По международному праву это может трактоваться как умышленное банкротство, а внутри российского рынка существует риск уголовного преследования сотрудников. Наиболее оптимальным «выходом для выхода» является продажа российских активов, однако этот процесс тоже а) не является быстрым и б) происходит по продиктованным кремлем правилам в пользу приближенных к российской власти лиц. Однако бизнес готов оставить российский рынок даже с убытком для себя. Danone ведет переговоры о продаже активов с 20 претендентами, а на бизнес Cargill и Viterra претендует «Уралхим». Только в феврале 2023 года было закрыто соглашение о продаже российских предприятий компании Bunge, вероятный покупатель — Exoil Group.

Затягивание пребывание в россии больше сроков, чем это необходимо, рискованно — российские власти действуют путем прямого шантажа оставшихся транснационалов, претендуя не только на их активы, но и на интеллектуальную собственность.

Все эти проблемы вряд ли могут вызвать соболезнования в украинском обществе, где ежедневно гибнут люди и разрушается инфраструктура. Однако украинские подразделения транснациональных компаний никоим образом не влияют на происходящее на российском рынке — ни операционно, ни тем более стратегически.

Фото: freepik

Еще с 2014 года главные офисы большинства международных игроков обеспечили финансовую и коммуникационную автономность украинских и российских представительств. После 24 февраля 2022 года коммуникации стали вообще нулевыми.

Однако в Украине действует достаточно неэффективный механизм «борьбы ради борьбы», реализуемый Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК). Ведомство формирует перечень компаний — международных спонсоров войны. Никаких юридических последствий попадание в него не несет, однако сам факт нахождения в нем еще больше катализирует возмущение граждан, адресующих его локальному украинскому бизнесу.

То, что элемент давления на украинские представительства неэффективен, признают даже в самом НАПК: «После года войны в Украине до сих пор нет органа, ответственного за эту политику. Более того, в Украине не внесены изменения в Уголовный кодекс, которые бы вводили уголовную ответственность за нарушение санкций», — отметил руководитель НАПК.

Гораздо эффективнее усиливать международную кампанию с призывом оставить рынок россии в странах, где находятся «центры принятия решений» корпораций.

Данные: KSE Institute / Инфографика: NV

Однако нарастает давление на их украинские структуры, и в какой-то момент оно может достичь критической отметки.



«Давайте будем откровенны. „Ашан Украина“ не спонсирует россию. „Ашан Украина“ спонсирует Украину, украинскую армию. Мы же если говорим об определенных юридических лицах, то украинский „Ашан“ не имеет никакого отношения к россии», — говорит председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВРУ Даниил Гетьманцев.

От выхода транснационалов из украинского рынка больше потеряет украинская экономика, чем международный бизнес.

«Чтобы они вышли из нашего рынка, много ума действительно не нужно. Можно просто запретить или обложить их налогом, и в этом случае, наверное, они оставят наш рынок. Но вопрос сложнее, потому что мы в этом случае потеряем гораздо больше, чем эти компании, и точно, чем российская федерация, — сказал он. — Некоторые всемирно известные компании вынуждены будут уйти из Украины, и мы потеряем налоги, рабочие места, часть экономики. В тот момент когда мы считаем каждую копейку, это отразится на нас весьма болезненно».

Фото: freepik

«Ашан Украина» за год уплатил миллиард гривен налогов и является работодателем для 5000 украинских граждан; налоговые поступления табачного гиганта Филипп Моррис в марте-апреле 2022 года составили 5,8 млрд грн.

Кроме того, МЕТРО и Auchan, в отличие от многих представителей своей отрасли, получили аналогичную репутацию по расчетам с поставщиками. А это весомая поддержка украинского бизнеса.

Как и в любом другом украинском бизнесе, сотрудники этих компаний воюют и волонтерят, и не давали повода усомниться в своей проукраинской позиции.

Призывы к вытеснению транснационалов из Украины никак не способствуют ослаблению агрессора и не ускоряют процесс выхода международного бизнеса из россии. С большой долей вероятности, принимая подобное решение, штаб-квартиры корпораций не будут руководствоваться риском блокирования работы украинского подразделения, которое не является для них бюджетообразующим, а порой и дотационным. Однако эти процессы причиняют ущерб украинской экономике, причем изнутри усиливают социальный кризис и безработицу, а значит, бессознательно идут на пользу россии.

Для того чтобы гражданские усилия были эффективными и привели к конкретному результату — выход крупного бизнеса с рынка страны-агрессора должен быть направлен по правильному адресу. То есть позиция должна доноситься до управляющих компаний транснационалов, в том числе из-за давления на правительства и чиновников стран их регистрации. Иначе самые лучшие и патриотические усилия могут оказаться напрасными, а в худшем случае — даже навредить собственной стране.