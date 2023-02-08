Сохранить работников. Бизнес предлагает продлить действующие бронирования от мобилизации еще на месяц 8 февраля, 10:02 Новый порядок бронирования военнообязанных был установлен постановлением правительства № 76 (Фото:Darla Hueske \ Unsplash)

В ЕБА просят правительство продлить действующие бронирования от мобилизации еще на месяц.

Европейская Бизнес Ассоциация обращается к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой содействовать продлению действующих бронирований сотрудников еще на месяц.

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Об этом говорится в сообщении Ассоциации.

Порядок бронирования военнообязанных был установлен постановлением правительства № 76 от 27 января 2023 года.

При этом Постановлением определено, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Минэкономики до вступления в силу Постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены.

В Ассоциации подчеркнули, что сейчас у бизнеса, в частности представителей ритейла, фармацевтической и медицинской отраслей, всех направлений сельского хозяйства и других критически важных предприятий, бронировавших своих работников, сложилась ситуация, при которой срок отсрочки от призыва работников, которые были забронированы бизнесом в первую очередь (в период марта 2022 года), учитывая все периоды автоматического продления действия отсрочек, истекает в феврале 2023 года.

В то же время бизнес отмечает, что есть отдельные случаи, когда таким сотрудникам были выданы повестки с требованием о прибытии в ТЦК и СП на следующий день после истечения срока отсрочки.

В ЕБА отметили, что по новому Порядку есть неопределенность документального подтверждения соответствия предприятий отдельным критериям. В частности, по последней информации определить критерии критичности для своих направлений и регионов должны местные власти и Министерства.

При этом, по некоторым критериям для предприятий неоднозначна возможность предоставить информацию. По предварительным оценкам бизнеса, процедура бронирования работников по новому Порядку продлится около одного месяца.

«Высока вероятность того, что бизнес не успеет завершить всю процедуру бронирования по указанной выше категории работников до истечения действия по ним отсрочки от призыва на военную службу», — заявили в ЕБА.

В свою очередь это ставит под угрозу постоянное функционирование отдельных предприятий, так и экономики в целом.

Как сообщалось, 27 января Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения.