Уже 3 октября Ивано-Франковск превратится в главную бизнес-локацию Западной Украины. «Бизнес Ассоциация Ивано-Франковска» проведет третий Западноукраинский Бизнес Форум — масштабное событие национального уровня, которое соберет более 400 участников со всех уголков страны.

Форум ежегодно объединяет ведущих представителей украинского бизнеса, власти и инвесторов, создавая платформу для обсуждения вызовов и возможностей экономического развития. Нынешнее событие станет особенным не только благодаря составу участников, но и из-за эксклюзивной локации, где ранее не проводились мероприятия такого характера.

Ключевая часть программы — панельные дискуссии. Участники будут говорить о промышленности как драйвере экономического роста, о выходе украинских компаний на международные рынки и об устойчивости бизнеса в условиях современных вызовов.

Важным акцентом форума станет благотворительная составляющая — во время мероприятия состоится акция в поддержку координационного центра Save Ukraine Now, который помогает украинским военным.

📍 Дата: 3 октября

📍 Место: Ивано-Франковск

Мероприятие обещает стать главной точкой встречи бизнеса, власти и инвесторов, которые совместно ищут решения для восстановления и роста экономики Украины.

