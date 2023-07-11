«Для нас это рынок номер один». Топ-менеджер Ахметова раскрыл планы по строительству завода в Италии 11 июля, 15:56 В группе Метинвест Рината Ахметова подтвердили планы построить метзавод в Италии (Фото:@metinvest.media)

Гендиректор группы Метинвест Юрий Рыженков подтвердил планы строительства нового завода в Италии.

Об этом он заявил в интервью для проекта FAQ talks, отвечая на вопрос о стратегическом развитии группы компаний.

«У нас почти не изменилась стратегическая программа по развитию горно-обогатительных комбинатов. Там изначально программа строилась на том, чтобы производить более качественную продукцию, чтобы иметь более высокий процент железа в конечной продукции. Это очень важно для „зеленой“ металлургии. Она развивается во всем мире, прежде всего в Евросоюзе, а Украина идет в Евросоюз. Думаю, что когда Украина станет частью ЕС, то это будет той самой цепочкой, которая встроит украинскую горно-металлургическую отрасль в европейскую. Мы можем производить полуфабрикаты для „зеленой“ металлургии. Это достаточно важно для Евросоюза», — рассказал Рыженков.

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По его словам, Метинвест сейчас не может реализовывать крупные инвестиции в Украине по понятным причинам, однако Европа для группы Метинвест — не чужой рынок, поскольку после Украины Италия была вторым крупнейшим рынком для группы.

«Много говорили о том, что мы рассматриваем возможность строительства нового завода в Италии. Это действительно так. Этот завод как раз и надо строить в Италии, чтобы загрузить украинские ГОКи супервысококачественными окатышами. Это будет прямая цепочка от Украины в Европу, это будет серьезный рынок сбыта для нашей высококачественной горной продукции», — заявил гендиректор Метинвеста.

В июне 2022 года сообщалось, что Метинвест рассматривает варианты строительства нового завода в Италии или Болгарии.

В настоящее время в группу Метинвест бизнесмена Рината Ахметова входят два итальянских завода: Ferriera Valsider (Верона, производит толстолистовой прокат и горячекатаные рулоны) и Metinvest Trametal (Сан-Джорджо-ди-Ногаро, производитель толстолистового конструкционного проката).